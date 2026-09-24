Ukrajina zarobljene Kimove vojnike predala Južnoj Koreji

Ukrajina je prebacila dvojicu sjevernokorejskih ratnih zarobljenika u Južnu Koreju, čime je okončana višemjesečna neizvjesnost oko njihove sudbine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je ovu informaciju tijekom svog obraćanja Općoj skupštini UN-a, bacajući dodatno svjetlo na sve dublju vojnu suradnju između Pjongjanga i Moskve na europskim ratištima.

The President of Ukraine, Volodymyr Zelensky has released Footage showing the interrogation of several North Korean Soldiers, who were captured recently during Combat Operations in the Kursk Region of Western Russia. While stating that he is prepared to discuss their return to… pic.twitter.com/ye71deaYL3 — OSINTdefender (@sentdefender) January 12, 2025

Dramatično zarobljavanje na bojišnici

Ukrajinske snage zarobile su dvojicu Sjevernokorejaca u ruskoj Kurskoj oblasti u siječnju prošle godine. Bili su to prvi sjevernokorejski vojnici koji su živi pali u ukrajinske ruke otkako je ta zemlja aktivno ušla u rat između Rusije i Ukrajine. Situacija na terenu bila je iznimno napeta, a ukrajinski vojnici svladali su neprijateljske borce nakon teških borbi na prvoj crti. Zelenski je naglasio specifične okolnosti njihovog zarobljavanja pred međunarodnim diplomatima.

​- Nedavno smo poslali dvojicu sjevernokorejskih ratnih zarobljenika u Republiku Koreju. Te momke nije lako zarobiti žive. Jedan od njih, kada je shvatio da će biti zarobljen, pokušao je počiniti samoubojstvo. Bio je šokiran što mu sudbina nije dopustila da umre -rekao je Zelenski opisujući psihološko stanje vojnika odgojenih pod strogim autoritarnim režimom.

Zelenski je ranije tvrdio da će Kijev zarobljenike predati sjevernokorejskom čelniku Kim Jong Unu ako on uspije omogućiti njihovu razmjenu za Ukrajince koji se nalaze u ruskim zatvorima. Međutim, brojne organizacije za ljudska prava hitno su apelirale na ukrajinske vlasti da odustanu od tog plana. Upozorile su na veliku opasnost od rigoroznih kazni, dugotrajnog mučenja pa čak i smrtne presude koje bi vojnici sigurno pretrpjeli po povratku u domovinu. Južnokorejski mediji izvijestili su da su obojica zarobljenih vojnika brzo izrazila snažnu želju da prebjegnu u Južnu Koreju, čime su potpuno promijenili tijek pregovora o njihovom statusu.