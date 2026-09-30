Ukrajina zaustavila proizvodnju čelika nakon ruskih napada

Ukrajina je zaustavila proizvodnju čelika nakon što su ruski napadi prisilili na obustavu rada posljednjih čeličana koje su još bile u pogonu, priopćila je u srijedu ukrajinska udruga proizvođača čelika. "Čelik se trenutačno ne proizvodi", potvrdila je udruga za Reuters.

Ukrajina je 2025. godine proizvela 7,4 milijuna tona čelika, što je znatno manje u odnosu na 21,4 milijuna tona proizvedenih 2021. godine. Metalni proizvodi tada su donosili gotovo 14 milijardi dolara prihoda od izvoza i činili oko petine ukupnog ukrajinskog izvoza.

Prije 2014. godine Ukrajina je imala pet velikih čeličana. Jedna je zauzeta nakon ruske okupacije dijelova Donbasa 2014. godine, dok su dvije druge praktički uništene tijekom borbi za Mariupolj na jugu zemlje nakon početka ruske invazije punih razmjera 2022. godine.

Proizvodnja čelika donedavno se još odvijala u tvornici ArcelorMittal Kryvyi Rih, najvećoj ukrajinskoj čeličani, zatim u čeličani Zaporizhstal, u vlasništvu Metinvesta, u gradu Zaporižji na bojišnici, kao i u nekoliko manjih postrojenja.

Međutim, intenziviranje ruskih napada posljednjih tjedana prisililo je tvornice na obustavu proizvodnje.

ArcelorMittal je prošlog tjedna izvijestio ukrajinsku vladu da više nije moguće osigurati „siguran i održiv“ rad nakon što je ta tvornica na jugoistoku zemlje pretrpjela četiri napada u samo pet tjedana. U napadima je poginulo pet radnika, a postrojenje je pretrpjelo veliku materijalnu štetu.

Metinvest je u utorak prenio izjavu Oleksandra Vodoviza, voditelja ureda glavnog izvršnog direktora kompanije, prema kojoj su sve ukrajinske čeličane pretrpjele štetu.

"Neke su pogođene više puta. Mnogi ljudi su poginuli. Trenutačno smo obustavili rad", rekao je Vodoviz.

Zbog ruskih napada proizvodnja čelika u Ukrajini u kolovozu je pala za više od polovice, na 277.000 tona, u odnosu na 649.400 tona u istom mjesecu godinu ranije.

Prema podacima udruge proizvođača čelika, ukrajinska proizvodnja u prvih osam mjeseci 2026. godine pala je 12,5 posto na godišnjoj razini, na 4,3 milijuna tona.

Zaustavljanje proizvodnje dodatno ugrožava jedan od ključnih sektora ukrajinskog gospodarstva, koji je prije rata imao važnu ulogu u izvozu i ostvarivanju prihoda države.