PRIVELI GA

Ukrajinac (19) krao, pa lakše ozlijedio zaštitara u Rijeci

Piše Veronika Miloševski,
ILUSTRACIJA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - (Ilustrativna fotografija)

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i da Ukrajinac nije prijavio promjenu adrese boravišta u zakonskom roku

Riječka policija privela je Ukrajinca (19) nakon što je ulovljen u krađi u Rijeci, javila je primorsko-goranska policija. Mladić je  6. listopada u popodnevnim satima u trgovini na području Zameta u Rijeci otuđio artikle koje je prethodno sakrio u džepovima jakne.

Prilikom izlaska iz prodajnog prostora zaustavio ga je djelatnik zaštitarske službe, nakon čega je mladić fizički napao zaštitara te ga lakše ozlijedio, zadržavajući na taj način otuđene predmete. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i da osumnjičenik, državljanin treće zemlje s odobrenom privremenom zaštitom, nije prijavio promjenu adrese boravišta u zakonskom roku, zbog čega je prekršajno sankcioniran sukladno Zakonu o strancima.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja Ukrajinac je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.

