Ukrajinac optužen za jednu od najvećih sabotaža u Europi: Počinje suđenje za Sjeverni tok

Bivšem ukrajinskom vojnom časniku u srijedu počinje suđenje u Njemačkoj pod optužbom da je organizirao tajnu operaciju kojom su u rujnu 2022. dignuti u zrak plinovodi Sjeverni tok čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Osumnjičenik, kojega se u skladu s njemačkim pravilima o zaštiti privatnosti navodi samo kao Serhij K., optužen je da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv, u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti.

Slučaj će pružiti prvu priliku za javno iznošenje dokaza prikupljenih tijekom višegodišnje istrage koja je njemačkoj vladi stvorila diplomatske i političke poteškoće.

Njemačka i dalje čvrsto podupire Ukrajinu unatoč tome što istraga upućuje na Kijev kao mogućeg sudionika u sabotaži, ističe Reuters.

Tužitelji tvrde da je Serhij K., uhićen u Italiji prošle godine na temelju međunarodne tjeralice, zajedno s drugim pripadnicima vojske planirao tajnu operaciju u ime zasad neimenovanih ukrajinskih državnih tijela.

Serhij K. negirao je bilo kakvu umiješanost u eksplozije koje su raznijele plinovod u Baltičkom moru, dug 1200 kilometara.

Vlada u Kijevu također je zanijekala bilo kakvu umiješanost, što je osjetljivo pitanje u odnosima s Njemačkom, najvećim europskim dobavljačem vojne pomoći Ukrajini.

Ruska vlada izjavila je u ponedjeljak da očekuje „pravednu presudu” koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca operacije.

Njemački tužitelji tvrde da bi se postupci za koje se tereti Serhij K. – napad na civilne ciljeve te izazivanje eksplozija kojima su uništena infrastrukturna postrojenja i oštećene javne usluge – mogli okarakterizirati kao ratni zločin.

Navodni cilj bio je Rusiji onemogućiti ostvarivanje znatnih prihoda iz inozemstva nakon što je ranije te godine pokrenula invaziju velikih razmjera na Ukrajinu.

Serhii K. jedina je osoba kojoj se trenutačno sudi u ovom slučaju, no hrvatske vlasti uhitile su još jednog muškarca za kojega tužitelji vjeruju da je bio jedan od ronilaca u skupini.

Taj je Ukrajinac, Volodimir Žuralov, uhićen 19. kolovoza u turističkom objektu na području Pule, na temelju europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Njemačka.

Županijski sud u Puli odobrio je njegovo izručenje Njemačkoj, a njegov je odvjetnik na tu odluku najavio žalbu.

Eksplozije na plinovodima Sjeverni tok označile su kraj dugogodišnje ovisnosti Njemačke o ruskom prirodnom plinu, premda je Moskva već ranije prekinula isporuke zbog potpore Berlina europskim sankcijama nakon invazije na Ukrajinu.

Njemačka je ranije polovicu svojeg uvoza prirodnog plina dobivala plinovodom Sjeverni tok 1, daleko najvećim i najmodernijim ruskim plinovodom koji je opskrbljivao zapadnu Europu. Taj je plinovod Rusiji omogućavao zaobilaženje plinovoda iz sovjetskog razdoblja koji prolaze kroz Ukrajinu.

Očekivalo se da će se isporuke udvostručiti otvaranjem drugog, paralelnog plinovoda Sjeverni tok 2 koji je već bio izgrađen, no Berlin je odobrenje za njegovo puštanje u rad povukao neposredno prije ruske invazije na Ukrajinu.

Suđenje, koje bi trebalo trajati do veljače sljedeće godine, moglo bi imati i unutarnjopolitičke posljedice. Njemačka krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD), koja već više od godinu dana vodi u anketama, poziva na prekid vojne pomoći Ukrajini i obnovu energetskih veza s Moskvom.

U prvim mjesecima nakon napada na plinovode zapadni dužnosnici uglavnom su upirali prstom u Rusiju. Moskva je čitavo vrijeme poricala bilo kakvu umiješanost i tvrdila da je apsurdno sugerirati kako bi digla u zrak vlastite plinovode.

Švedski seizmolozi zabilježili su 26. rujna 2022. nekoliko eksplozija u razmaku od 17 sati.

Tužitelji tvrde da je Serhij K. otputovao u Njemačku preko Poljske otprilike tri tjedna prije napada, koristeći se krivotvorenom ukrajinskom putovnicom.

Prema navodima tužitelja, on i njegova skupina koristili su jedrilicu unajmljenu u sjevernonjemačkom gradu Rostocku kako bi stigli do područja u blizini danskog otoka Bornholma, gdje su na morsko dno postavili specijalizirane eksplozivne naprave vojne namjene opremljene vremenskim upaljačima.

Tjednik Der Spiegel i njemačka javna televizija ZDF ranije su izvijestili da se na unajmljenoj jahti Andromeda nalazilo pet muškaraca i jedna žena. Jahta je isplovila iz Rostocka 6. rujna, a vratila se 23. rujna 2022. godine.