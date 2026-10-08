Obavijesti

News

Komentari 1
BERLIN ŽELI IZRUČENJE

Ukrajinac osumnjičen za uništavanje Sjevernog toka želi ostati u Hrvatskoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajinac osumnjičen za uništavanje Sjevernog toka želi ostati u Hrvatskoj
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Njemačka je za njim raspisala dva europska uhidbena naloga: prvi zbog sumnje na sabotažu, dok ga u novom tereti za ratni zločin uništavanja civilnih objekata

Njemačka traži izručenje Volodimira Žuravljeva uhićenog u Puli zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok između Rusije i Njemačke. Njegovi odvjetnici izručenju se protive i tvrde da u Njemačkoj ne bi imao pošteno suđenje. 

 - On tvrdi da nije kriv, točno tako. Naravno da je vrlo uznemiren zbog mogućnosti da bude predan Njemačkoj. Smatra kako tamo ne bi imao fer postupak - rekao je Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik Volodimira Žuravljova za RTL

Njemačka je za njim raspisala dva europska uhidbena naloga: prvi zbog sumnje na sabotažu, dok ga u novom tereti za ratni zločin uništavanja civilnih objekata. 

BRANITELJI ĆE SE ŽALITI Odobrili izručenje Ukrajinca osumnjičenog za napad na Sjeverni tok: Oglasila se obrana
Odobrili izručenje Ukrajinca osumnjičenog za napad na Sjeverni tok: Oglasila se obrana

Ukrajinac zbog svega razmišlja i o traženju političkog azila u Hrvatskoj, kaže bivši ukrajinski veleposlanik Oleksandr Levčenko i pita se: "A tko je ubijen ili stradao fizički? Ako je ratni zločin."

U krajnjem slučaju, i sama inkriminacija koja se njemu stavlja na teret je - čak na političkoj razini iz pozicije Hrvatske - vrlo suspektna jer se kaže kako je on neke radnje poduzeo u svrhu onemogućavanja ruskog financiranja rata protiv Ukrajine i to je nešto što se tvrdi u Njemačkoj. Vrlo jedna konstrukcija za koju ne bi vjerovao da bi danas u Europi trebala postojati, barem ne na onaj način kako je to Njemačka opisala", kaže Pavasović-Visković.

I uz prizore stradanja Kijeva, poručuje: "Ako želite ratni zločin, izvolite. To je samo za jedan udarac, a mi to trpimo pet godina non stop." 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
NOVA AKCIJA USKOK-a! Na meti zloglasni 'Čepinci', među osumnjičenima i bivši Vatreni
PRATITE UŽIVO

NOVA AKCIJA USKOK-a! Na meti zloglasni 'Čepinci', među osumnjičenima i bivši Vatreni

Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage. 24sata su doznala koja četvorka je na meti i za što ih sada istražitelji sumnjiče!
U akciji USKOK-a i otac bivšeg 'vatrenog'! Evo tko su Čepinci i zašto imaju zloglasnu reputaciju
PRETRESAJU IM KUĆE

U akciji USKOK-a i otac bivšeg 'vatrenog'! Evo tko su Čepinci i zašto imaju zloglasnu reputaciju

Bambur i Moljac su već bili stalni gosti crnih kronika. Brutalno premlaćivanje, palež kuće državnog odvjetnika, trgovina informacijama... S njima je sad povezan i bogati načelnik općine. Ali tu su i drugi uključeni
Pa zar i ti? Uskok sumnja da je brončani 'vatreni' Barišić prao novac s Čepincima. Evo za koga
DVA KRAKA ISTRAGE

Pa zar i ti? Uskok sumnja da je brončani 'vatreni' Barišić prao novac s Čepincima. Evo za koga

Prvoosumnjičeni je Pero Dugandžić, umirovljeni policajac iz Čepina kojem je partner u tvrtki bio i osuđeni bivši general Mirko Norac. Barišić je sin vođe Čepinske skupine. Dosad se nije povezivao s njihovim aktivnostima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026