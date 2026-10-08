Ukrajinac osumnjičen za uništavanje Sjevernog toka želi ostati u Hrvatskoj

Njemačka traži izručenje Volodimira Žuravljeva uhićenog u Puli zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok između Rusije i Njemačke. Njegovi odvjetnici izručenju se protive i tvrde da u Njemačkoj ne bi imao pošteno suđenje.

- On tvrdi da nije kriv, točno tako. Naravno da je vrlo uznemiren zbog mogućnosti da bude predan Njemačkoj. Smatra kako tamo ne bi imao fer postupak - rekao je Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik Volodimira Žuravljova za RTL.

Njemačka je za njim raspisala dva europska uhidbena naloga: prvi zbog sumnje na sabotažu, dok ga u novom tereti za ratni zločin uništavanja civilnih objekata.

Ukrajinac zbog svega razmišlja i o traženju političkog azila u Hrvatskoj, kaže bivši ukrajinski veleposlanik Oleksandr Levčenko i pita se: "A tko je ubijen ili stradao fizički? Ako je ratni zločin."

U krajnjem slučaju, i sama inkriminacija koja se njemu stavlja na teret je - čak na političkoj razini iz pozicije Hrvatske - vrlo suspektna jer se kaže kako je on neke radnje poduzeo u svrhu onemogućavanja ruskog financiranja rata protiv Ukrajine i to je nešto što se tvrdi u Njemačkoj. Vrlo jedna konstrukcija za koju ne bi vjerovao da bi danas u Europi trebala postojati, barem ne na onaj način kako je to Njemačka opisala", kaže Pavasović-Visković.

I uz prizore stradanja Kijeva, poručuje: "Ako želite ratni zločin, izvolite. To je samo za jedan udarac, a mi to trpimo pet godina non stop."