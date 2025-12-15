Ukrajinac prijevarom od starijih uzimao novac za lažna liječenja

Ukrajinac (38), osumnjičen da je prevario 17 starijih osoba i oštetio ih za 150 tisuća eura uzimajući novac i nakit za navodne troškove liječenje članova njihovih obitelji, uhićen je na području Primorsko-goranske županije i predan pritvorskom nadzorniku virovitičko-podravske policije. Iz Policijske uprave primorsko-goranske u ponedjeljak su izvijestili kako su virovitičko-podravski policajci u suradnji s kolegama iz još sedam policijskih uprava dovršili kriminalističko istraživanje i potvrdili sumnju da je Ukrajinac počinio 17 kaznenih djela prijevare.

Sumnjiče ga da je od rujna 2025. do 10. prosinca šest prijevara počinio na istarskom području, četiri na području virovitičko-podravske županije, po dva na ličko-senjskom i zadarskom području te po jedno na područjima karlovačke, međimurske i sisačko-moslavačke policijske uprave.

Prijevare je počinio tako što je za sada nepoznati počinitelj u telefonskom kontaktu dovodio oštećene starije osobe u zabludu predstavljajući im se kao liječnik i na prijevaran način tražio novac. Navodio je da im je bliska osoba, kćer ili sin, zaprimljena u bolnicu i hitno treba operaciju, lijekove ili drugo te da će im poslati osobu koja će doći po novac.

Osumnjičenog 38-godišnjaka slao je na adrese oštećenih da preuzme novac i zlato, koje je predavao za sada nepoznatoj muškoj osobi, uzimajući za sebe određeni iznos, kažu u policiji. Tako je prevareno 17 starijih osoba, a ukupna materijalna šteta koja je nastala procjenjuje se na oko 150.000 eura.

Opsežnim kriminalističkim istraživanjem, osumnjičenik je uhićen na području PU primorsko-goranske, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz posebno izvješće, predan je pritvorskom nadzorniku PU virovitičko-podravske.

Iz policije ističu da se kriminalističko istraživanje nastavlja te poručuju građanima da budu oprezni, kako je riječ o obliku prijevare koju čine najvjerojatnije počinitelji iz inozemstva te se ne radi o liječnicima hrvatskih bolnica.

Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da o opasnostima koje vrebaju upoznate svoje roditelje, bake i djedove jer su upravo oni meta ovakvih drskih počinitelja, poručili su iz policije.