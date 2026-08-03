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ULOVIO GA ZAŠTITAR

NEVJEROJATNO Evo s čim je Ukrajinac snimao golu djecu u Istri. Ulovio ga zaštitar

Piše 24sata,
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NEVJEROJATNO Evo s čim je Ukrajinac snimao golu djecu u Istri. Ulovio ga zaštitar
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Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 2. kolovoza u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Istarska policija dovršila je istragu nad Ukrajincem (65) kojeg sumnjiči da je počinio kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju i teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Naime, 1. kolovoza oko 15 sati djelatnik zaštitarske tvrtke je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao ukrajinskog državljanina kako naočalama kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije.

Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 2. kolovoza u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja - ističe policija te apeliraju na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži.

- Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192 - navodi se.
 

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Komentari 38
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