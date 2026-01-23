Ukrajinac usmrtio motorista na jugu Hrvatske, ostaje u zatvoru. DORH: 'Opasnost od bijega'

Ukrajinac (25), koji je krajem kolovoza 2025. automobilom usmrtio motorista (45) u mjestu Slano na jugu Hrvatske, ostaje u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega, priopćio je danas DORH.

- Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu pred Županijskim sudom u Dubrovniku protiv državljanina Ukrajine (2000.) zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavak. 1. i 4. Kaznenog zakona - navode.

Muškarca se tereti da se 26. kolovoza oko 18.40 sati automobilom polukružno okretao na nepreglednom dijelu ceste i preko pune crte, svjestan da je to zabranjeno.

- Postupajući na takav način okrivljenik se svojim vozilom ispriječio na cesti u trenutku nailaska vozača koji je upravljao motociklom svojom prometnom trakom, uslijed čega je došlo do udara motocikla u vozilo, pri čemu je vozač motocikla smrtno stradao.

U prometnoj nesreći Ukrajinac je bio lakše ozlijeđen.