Obavijesti

News

Komentari 1
AKCIJA U ISTRI

Ukrajinca (53) policija uhvatila u krijumčarenju grupe Turčina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajinca (53) policija uhvatila u krijumčarenju grupe Turčina
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Policija je jučer, 19. kolovoza, zaustavila osobni automobil, ukrajinskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 53-godišnjak. Utvrđeno je da se u vozilu nalaze turski državljani koji su nezakonito ušli u Hrvatsku...

Istarska policija je podignula kaznenu prijavu protiv 53-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog krijumčarenja turskih državljana te je predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, priopćeno je u srijedu navečer iz PU.

Kriminalističkom istragom koju su proveli službenici Policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet, nad 53-godišnjim ukrajinskim državljaninom, "utvrđeno je da je počinio kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije  ili potpisnici Šengenskog sporazuma", dodaje se.

NEZAKONITO UŠLI U HRVATSKU Istarska policija privela Ukrajinca (37), krijumčario petero turskih državljana
Istarska policija privela Ukrajinca (37), krijumčario petero turskih državljana

Policija je jučer, 19. kolovoza, zaustavila osobni automobil, ukrajinskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 53-godišnjak. Utvrđeno je da se u vozilu nalaze turski državljani koji su nezakonito ušli u Hrvatsku, a vozač ih je namjeravao nezakonito prevesti u Italiju za novčanu naknadu, naveli su iz istarske PU.

NEZAKONITE MIGRACIJE Ukrajinac krijumčario migrante preko hrvatske granice: Uhvatili ga kod Topuskog, u pritvoru je!
Ukrajinac krijumčario migrante preko hrvatske granice: Uhvatili ga kod Topuskog, u pritvoru je!

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 53-godišnjak je predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Prema državljanima Turske postupalo se prema Zakonu o strancima i Zakonu o međunarodnoj  i privremenoj zaštiti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...
Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju
TRI DANA KAOSA

Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju

Treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025