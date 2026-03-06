Ukrajinca hladnokrvno ubili na Baliju: Našli ga raskomadanog, uhitili Nigerijca, traže šestoricu

Policija na Baliju DNK analizom potvrdila je da odrubljena glava i dijelovi tijela pronađeni na plaži pripadaju 28-godišnjem Ukrajincu Igoru Komarovu, kojeg je skupina muškaraca otela 15. veljače dok je vozio skuter u Jimbaranu. Otmičari su od njegove obitelji tražili 10 milijuna dolara otkupnine, piše Daily Mail.

Istražitelji su prošli tjedan na ušću rijeke Wos na istočnoj obali Balija pronašli ljudske ostatke. Forenzičari su analizirali šest uzoraka, uključujući zub, ključnu kost, dijelove bedrene kosti, rebra i kost stopala i usporedili ih s DNK uzorkom Komarovljeve majke. Testovi su potvrdili identitet žrtve.

Dan prije nego što je nestao, Ukrajinac je viđen kako pozira pored svoje djevojke, influencerice Yese Mishalove u objavama na društvenim mrežama punima ljubavi.

- Volim te svaki dan, ne samo na Valentinovo, napisala je uz fotografiju koju je na Valentinovo podijelila s gotovo 200.000 pratitelja.

Policija navodi da su među pronađenim ostacima glava, desna noga, dijelovi prsnog koša, bedra i unutarnji organi osobe koja je umrla nekoliko dana ranije. Nakon otmice, na internetu se pojavio video u kojem je navodno pretučeni Komarov koji moli roditelje da plate otkupninu. U snimci tvrdi da su ga otmičari teško ozlijedili i traži da im pošalju 10 milijuna dolara.

- Već su mi odsjekli neke udove, slomljene su mi noge i prsa. Već uzimam lijekove, već nemam udove, rekao je kroz suze.

- Mama, tata, molim vas, pomozite mi vratite tih deset milijuna, molim vas. Jednostavno umirem... Ovo je vrlo ozbiljna organizacija, molim vas pomozite mi, nitko me ne može pronaći, ni mafijaši, nitko - rekao je.

Tijekom istrage policija je pomoću GPS podataka iz unajmljenog minibusa pronašla vilu u Tabananu za koju se sumnja da su otmičari u njoj snimili video. Istražitelji su u vili i vozilu pronašli krv koja se DNK podudara s Komarovom, kao i njegov telefon i torbu.

Policija je uhitila jednog osumnjičenika, nigerijskog državljanina, koji je navodno unajmio vozilo povezano sa slučajem, ali tvrdi da nije izravno sudjelovao u otmici. Istražitelji i dalje tragaju za još šestoricom osumnjičenika, a vjeruju da su neki od njih pobjegli s Balija.