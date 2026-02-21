Ukrajinska vojska: 'Pogodili smo ruske brodove na Krimu!'

Ukrajinske snage izvele su sinoć udare na ruske ophodne brodove te zrakoplovne i topničke ciljeve na privremeno okupiranim područjima. O napadima je izvijestio Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine, prenosi Ukrainska Pravda.

- U noći s 20. na 21. veljače pogođena su dva neprijateljska ophodna broda granične straže Projekta 22460 Ohotnik u blizini grada Inkermana na privremeno okupiranom ukrajinskom Krimu. Zabilježeni su pogoci u ciljeve.

Razmjeri štete se utvrđuju. Također, u gradu Jevpatoriji pogođena su dva zrakoplova B-12 na području zrakoplovnog remontnog zavoda. Uz to, postrojbe ukrajinskih obrambenih snaga pogodile su neprijateljski višecijevni raketni sustav Tornado-S u blizini naselja Astrahanka u Zaporiškoj oblasti - stoji u objavi Glavnog stožera.

Podaci o ruskim gubicima i konačnim razmjerima štete još se prikupljaju.