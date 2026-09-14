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VELIKI PREOKRET NA FRONTI?

Ukrajinci okreću tijek rata? Razbili ruski klin kod Limana, Putin sada ima veliki problem

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 4 min
Ukrajinci okreću tijek rata? Razbili ruski klin kod Limana, Putin sada ima veliki problem
Foto: X
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Ukrajinske snage postigle su značajan napredak kod Limana, čime su ozbiljno ugrozile ruske vojne planove i preuzele kontrolu nad ključnim teritorijem

Ukrajinske snage uspjele su preuzeti stratešku i operativnu inicijativu na bojištu, prvi put nakon velike ukrajinske ofenzive u Kursku u kolovozu 2024. godine, objavio je američki Institut za proučavanje rata (ISW). Ukrajinska vojska mjesecima je izvodila protunapade na više pravaca, uključujući Kupjansk, Oleksandrivku i Lyman. Rusko napredovanje pritom je gotovo zaustavljeno, a ukrajinske snage vratile su dio ranije izgubljenog teritorija.

Najveći preokret dogodio se upravo kod Limana u Doneckoj oblasti. Ukrajinske snage gotovo su u potpunosti uklonile ruski klin koji je mjesecima prijetio sjevernom boku takozvanog 'pojasa tvrđava' – područja u kojem se nalaze ključni gradovi Slovjansk, Kramatorsk, Družkivka i Kostjantinivka.

Ruski plan zaokruživanja sada je pod velikim upitnikom

Rusko zapovjedništvo planiralo je široko okruženje ukrajinskih položaja. Jedan krak trebao je napredovati sa sjevera, iz smjera Limana i Dobropillje, dok bi drugi pritiskao s juga, iz područja Pokrovska i Dobropillje.

Cilj je bio postupno zaokružiti cijeli 'pojas tvrđava'. No ukrajinski protunapad sjeverno od Limana ozbiljno je poremetio taj plan. ISW navodi da će rusko zapovjedništvo sada morati preispitati svoje planove, osobito ako ukrajinske snage uspiju Ruse u potpunosti potisnuti prema rijeci Žerebec i ondje uspostaviti stabilnu obrambenu liniju.

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Borbe se vode u području Ivanivke, Ternija, Balke Žuravke i Kolodjazija, a prema ruskim vojnim blogerima ukrajinske su snage potisnule ruske jedinice prema rijeci Žerebec. Dio ruskih vojnika navodno se još uvijek nalazi na području bivšeg klina, dok ukrajinske snage nastavljaju čišćenje terena. ISW pritom upozorava da točan opseg ukrajinskog napredovanja još nije potpuno jasan.

Ruski vojni blogeri bijesni

Prema ISW-u, brojni ruski vojni blogeri priznaju da je ruski klin praktički nestao. Istodobno kritiziraju vlastito vojno zapovjedništvo i tvrde da mjesecima nije dovoljno ozbiljno shvaćalo ukrajinske protunapade.

Rusko zapovjedništvo sada ima nekoliko mogućnosti. Može povući preostale elemente 25. i 20. kombinirane armije s područja Limana i poslati ih na druge dijelove fronte ili pokušati ponovno pokrenuti napad na sam Liman.

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Druga opcija zasad izgleda znatno teža. Ruska vojska pokušava zauzeti Liman još od jeseni 2022. godine, a ni tijekom 2026. nije uspjela ostvariti odlučujući proboj.

Traže još 800.000 vojnika?

ISW navodi i da su ruski generali, suočeni s velikim gubicima i problemima s novačenjem, navodno zatražili od Vladimira Putina mobilizaciju dodatnih **800.000 vojnika**.

No pitanje je koliko bi takav potez promijenio situaciju. Analitičari upozoravaju da Rusija nema kapacitete za brzo obučavanje, opremanje i uključivanje tolikog broja novih vojnika. Istodobno Ukrajina ima prednost u korištenju dronova i njihovoj integraciji s pješaštvom.

ISW zaključuje da bi povećani ruski gubici i slabiji tempo novačenja mogli prisiliti Moskvu na neki oblik mobilizacije, ali još nije jasno kakav bi on bio i kada bi ga Putin mogao narediti.

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