Ukrajinci okreću tijek rata? Razbili ruski klin kod Limana, Putin sada ima veliki problem

Ukrajinske snage uspjele su preuzeti stratešku i operativnu inicijativu na bojištu, prvi put nakon velike ukrajinske ofenzive u Kursku u kolovozu 2024. godine, objavio je američki Institut za proučavanje rata (ISW). Ukrajinska vojska mjesecima je izvodila protunapade na više pravaca, uključujući Kupjansk, Oleksandrivku i Lyman. Rusko napredovanje pritom je gotovo zaustavljeno, a ukrajinske snage vratile su dio ranije izgubljenog teritorija.

As summer is slowly finishing, both Ukraine 🇺🇦 and Russia 🇷🇺 are reorganizing their forces Most of the Russian groupings failed to reach their planned objectives and now concentrate massive forces on a 30km wide front in Dobropillia. 🧵THREAD🧵1/14 ⬇️ https://t.co/BPVsoSt3mx — Clément Molin (@clement_molin) September 14, 2026

Najveći preokret dogodio se upravo kod Limana u Doneckoj oblasti. Ukrajinske snage gotovo su u potpunosti uklonile ruski klin koji je mjesecima prijetio sjevernom boku takozvanog 'pojasa tvrđava' – područja u kojem se nalaze ključni gradovi Slovjansk, Kramatorsk, Družkivka i Kostjantinivka.

Ruski plan zaokruživanja sada je pod velikim upitnikom

Rusko zapovjedništvo planiralo je široko okruženje ukrajinskih položaja. Jedan krak trebao je napredovati sa sjevera, iz smjera Limana i Dobropillje, dok bi drugi pritiskao s juga, iz područja Pokrovska i Dobropillje.

⚡️ Russian forces have lost around 240 km² near Lyman, effectively wiping out a key offensive bridgehead After several months of Ukrainian counterattacks, Russian troops were pushed back by roughly 240 km², according to OSINT analyst Clément Molin @clement_molin. The assessment was later backed by Rochan Consulting and the Institute for the Study of War (ISW). The setback disrupted Moscow’s attempt to build a northern axis for pressure on the Sloviansk-Kramatorsk urban area. ISW has also reported a serious deterioration in the Russian position. Some pro-war Russian channels say the salient north of Lyman has effectively collapsed, while individual units may have been cut off from ground supply routes. The exact front line is still being clarified. What makes the situation even more striking is that Russian military bloggers are once again blaming “systemic lies in reports to higher command” and a distorted picture of the battlefield. — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2026

Cilj je bio postupno zaokružiti cijeli 'pojas tvrđava'. No ukrajinski protunapad sjeverno od Limana ozbiljno je poremetio taj plan. ISW navodi da će rusko zapovjedništvo sada morati preispitati svoje planove, osobito ako ukrajinske snage uspiju Ruse u potpunosti potisnuti prema rijeci Žerebec i ondje uspostaviti stabilnu obrambenu liniju.

Borbe se vode u području Ivanivke, Ternija, Balke Žuravke i Kolodjazija, a prema ruskim vojnim blogerima ukrajinske su snage potisnule ruske jedinice prema rijeci Žerebec. Dio ruskih vojnika navodno se još uvijek nalazi na području bivšeg klina, dok ukrajinske snage nastavljaju čišćenje terena. ISW pritom upozorava da točan opseg ukrajinskog napredovanja još nije potpuno jasan.

Ruski vojni blogeri bijesni

Prema ISW-u, brojni ruski vojni blogeri priznaju da je ruski klin praktički nestao. Istodobno kritiziraju vlastito vojno zapovjedništvo i tvrde da mjesecima nije dovoljno ozbiljno shvaćalo ukrajinske protunapade.

Even top Russian MoD propagandist Mikhail Zvinchuk ("Rybar") breaks down the exact military mechanics behind Russia's battlefield collapses. He explains that local commanders report fake captures to look good. High command then maps these lies as "real control" and orders advancements into empty sectors. As a result, Russian artillery fires blindly, and troops march directly into Ukrainian ambushes, leading to total encirclement disasters like in Lyman #UkraineWar #MilitaryStrategy #Lyman — Svitlana 🇺🇦 (@Svitlana_UA22) September 13, 2026

Rusko zapovjedništvo sada ima nekoliko mogućnosti. Može povući preostale elemente 25. i 20. kombinirane armije s područja Limana i poslati ih na druge dijelove fronte ili pokušati ponovno pokrenuti napad na sam Liman.

Druga opcija zasad izgleda znatno teža. Ruska vojska pokušava zauzeti Liman još od jeseni 2022. godine, a ni tijekom 2026. nije uspjela ostvariti odlučujući proboj.

Traže još 800.000 vojnika?

ISW navodi i da su ruski generali, suočeni s velikim gubicima i problemima s novačenjem, navodno zatražili od Vladimira Putina mobilizaciju dodatnih **800.000 vojnika**.

MORE: Ukrainian forces have held Russian forces to near-zero net gains since March 2026, and have conducted successful counterattacks in the Kupyansk, Oleksandrivka, and now Lyman directions. ⬇️ Ukrainian counterattacks defeated Russian efforts to push into Dnipropetrovsk Oblast, regained lost ground in and around Kupyansk, and have defeated subsequent Russian efforts to regain it, and now have destroyed a significant Russian salient that threatened the northern flank of Slovyansk and the entire Donetsk Oblast Fortress Belt. Russian forces have made limited but significant gains in and around Kostyantynivka and east of Slovyansk and Kramatorsk but are fighting to maintain momentum in these areas and elsewhere along the front line. The situation remains dynamic, and Russian commanders are reportedly pressing Russian President Vladimir Putin for a massive mobilization likely aimed at restoring their ability to seize and hold the initiative. It remains unclear how such a mobilization, if Putin actually orders it, will change the theater dynamics in the face of Ukraine’s current advantages in both tactical and operational drone operations and drone-infantry integration. Ukrainian successes in eliminating the Russian salient north of Lyman over the past several months have disrupted the Russian military command’s plans to conduct a wide encirclement of the Fortress Belt in Donetsk Oblast from the Lyman and Dobropillya areas. Russian forces have been advancing toward Slovyansk, Kramatorsk, and Druzhkivka from the east and Kostyantynivka and Druzhkivka from the south while also trying to encircle the entire Fortress Belt from the north and southwest. Russian forces on the southern flank of the Fortress Belt have been trying to seize Dobropillya and advance from the Pokrovsk-Dobropillya sector northward to the area west of Druzhkivka and Kramatorsk, while Russian forces on the northern flank of the Fortress Belt similarly have been trying to seize Lyman, cross the Siverskyi Donets River, and advance west-southwest to the area west of Slovyansk. The Russian military command aimed for these two prongs to eventually encircle the entire Fortress Belt and the Ukrainian forces defending the cities. Ukrainian forces have eliminated the Russian salient north of Lyman in recent months and have long defended against Russian efforts to seize Lyman itself, however, disrupting this two-pronged encirclement effort. — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) September 13, 2026

No pitanje je koliko bi takav potez promijenio situaciju. Analitičari upozoravaju da Rusija nema kapacitete za brzo obučavanje, opremanje i uključivanje tolikog broja novih vojnika. Istodobno Ukrajina ima prednost u korištenju dronova i njihovoj integraciji s pješaštvom.

ISW zaključuje da bi povećani ruski gubici i slabiji tempo novačenja mogli prisiliti Moskvu na neki oblik mobilizacije, ali još nije jasno kakav bi on bio i kada bi ga Putin mogao narediti.