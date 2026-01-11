Ukrajinci tvrde: Kadirov je u teškom je stanju, navodno već traže njegovog nasljednika...

Prvi čovjek Čečenske Republike i odani Putinov saveznik Ramzan Kadirov navodno je u kritičnom zdravstvenom stanju. Neki mediji izvještavaju da je završio na dijalizi zbog zatajenja bubrega, a informacije stižu iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine (DIU).

Kako je već poznato, Kadirov je hospitaliziran u Moskvi u noći s 24. na 25. prosinca. Tada je doputovao u ruski glavni grad kako bi sudjelovao na sjednici Državnog vijeća kojom je predsjedao Vladimir Putin.

No njegovo zdravstveno stanje naglo se pogoršalo te je tada vozilom hitne pomoći opremljenim za intenzivnu njegu prevezen u Središnju kliničku bolnicu Uprave predsjednika Ruske Federacije. Sjednica Državnog vijeća održana je bez predstavnika Čečenije. "U Moskvi su ga jedva uspjeli oživjeti, nakon čega se vratio kući i od tada se više nije pojavljivao u javnosti", izjavio je nakon hospitalizacije izvor Novaye Gazete.

Sada izvori kažu da Kadirov navodno leži u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji. Tamo je okružen članovima uže i šire obitelji, a cijela situacija ukazuje na to da je čečenski lider u vrlo ozbiljnom zdravstvenom stanju.

Ono je toliko teško da se, kako se čini, već razgovara o nasljedniku Ramzana Kadirova, tvrdi ukrajinska obavještajna služba.

Koristi se i znakovita rečenica da 'Kadirov stoji na ulazu u koncertnu dvoranu Josifa Kobzona‘, što je izraz koji se u ruskom i ukrajinskom političkom žargonu koristi kao sarkastična aluzija na smrt ili situaciju kad je nekome do krajnjih granica ugrožen život.

Već neko vrijeme ukrajinski obavještajci su plasirali izvješća o tomu da se Kadirov nalazi u terminalnoj fazi i da mu ne preostaje još mnogo života. Takve informacije u javnosti se pojavljuju još od 2023. godine.

Tada je nakon tvrdnji da je Kadirov smrtno bolestan na društvenim mrežama osvanuo video s njim koji je trebao biti svojevrsni demantij ovih tvrdnji, no najnovija izvješća ipak ukazuju na to da mu zdravlje nije dobro i da su njegove sposobnosti za vođenje države ozbiljno dovedene u pitanje.

Inače, Ramzan Kadirov je poznat po svojoj apsolutnoj lojalnosti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i više puta je izrazio uvjerenje da Putin treba zauvijek ostati predsjednik Rusije. Na vlast je došao brzo i neočekivano, uspjevši preuzeti funkciju predsjednika Čečenije 2007. u dobi od 30 godina. Poznat je po suludim izjavama, poput one da će poslati svoje maloljetne sinove da sudjeluju u ruskom napadu na Ukrajinu, ili da poziva Kremlj da upotrijebi nuklearno oružje protiv Ukrajine.

