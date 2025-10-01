Uobičajeni nadimak za poljoprivredne multikoptere pretvorene u borbene dronove. Svi dronovi tipa Baba Jaga opremljeni su termovizijskim kamerama za noćne operacije
Ukrajinci ubili ruskog političara Babom Jagom. Što je to?
Vladimir Leontjev Pavlovič, predsjednik Vijeća zastupnika Nove Kahovke, umro je u bolnici nakon što ga je ranio ukrajinski dron kojeg Rusi kolokvijalno zovu 'Baba Jaga' , izjavio je guverner Hersonske oblasti Volodimir Saldo.
Baba Jaga (rjeđe nazivana "vampir" kao eponim) je uobičajeni nadimak za poljoprivredne multikoptere pretvorene u borbene dronove. Svi dronovi tipa Baba Yaga opremljeni su termovizijskim kamerama za noćne operacije.
Nosivost laganog drona za filmsko snimanje (DJI Mavic 3 Pro) iznosi 750 grama, što u mirnodopskim uvjetima omogućuje nošenje kompaktnog fotoaparata ili lagane filmske kamere, a u ratu jednu ručnu bombu ili dva hica za protupješačke granate. Suprotno tome, poljoprivredni dron za oprašivanje polja ima nosivost od oko sedam kilograma.
Teži dronovi podižu i više od 20 kg. Nomenklatura „bombi“ je široka: minobacački projektili, kumulativne granate, čak i mine. Baba Jaga se koristi kao nosač eksploziva, ali i kao matični“ dron opremljen repetitorom signala, opremom za zaštitu od ometanja, baterijama i usmjerenim antenama. Njena sposobnost da funkcionira kao repetitor signala produžila je vijek baterija i domet sekundarnih dronova.
Ime potječe iz slavenske mitologije (vještica zvana Baba Jaga) i sarkastično su ga primijenili borci i izvjestitelji na ove dronove. U praksi pojam obuhvaća dvije povezane upotrebe: napadački/izvidnički dronovi — mali komercijalni kvadrokopteri modificirani da ispuste ili nose jedan mali eksploziv (ručna bomba, kumulativna bojeva glava, minobacački metak i sl.) i detoniraju pri udaru ili na tajmer/udaljeni okidač; ti su jeftini, prikriveni i korisni protiv izloženog osoblja, lakih vozila ili mekih ciljeva.
Matični dronovi/veći, nose gorivo/akumulatore, usmjerene antene, Starlink terminale ili druge podatkovne veze, opremu protiv ometanja i služe kao komunikacijski repetitori za produljenje dometa i izdržljivosti manjih udarnih dronova; mogu također dostaviti rezervne male dronove na bojište.
