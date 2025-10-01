Obavijesti

Ukrajinci ubili ruskog političara Babom Jagom. Što je to?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Wikimedia Commons

Uobičajeni nadimak za poljoprivredne multikoptere pretvorene u borbene dronove. Svi dronovi tipa Baba Jaga opremljeni su termovizijskim kamerama za noćne operacije

Vladimir Leontjev Pavlovič, predsjednik Vijeća zastupnika Nove Kahovke, umro je u bolnici nakon što ga je ranio ukrajinski dron kojeg Rusi kolokvijalno zovu 'Baba Jaga' , izjavio je guverner Hersonske oblasti Volodimir Saldo.

Baba Jaga (rjeđe nazivana "vampir" kao eponim) je uobičajeni nadimak za poljoprivredne multikoptere pretvorene u borbene dronove. Svi dronovi tipa Baba Yaga opremljeni su termovizijskim kamerama za noćne operacije.

Nosivost laganog drona za filmsko snimanje (DJI Mavic 3 Pro) iznosi 750 grama, što u mirnodopskim uvjetima omogućuje nošenje kompaktnog fotoaparata ili lagane filmske kamere, a u ratu jednu ručnu bombu ili dva hica za protupješačke granate. Suprotno tome, poljoprivredni dron za oprašivanje polja ima nosivost od oko sedam kilograma.

Foto: Wikimedia Commons

Teži dronovi podižu i više od 20 kg. Nomenklatura „bombi“ je široka: minobacački projektili, kumulativne granate, čak i mine. Baba Jaga se koristi kao nosač eksploziva, ali i kao matični“ dron opremljen repetitorom signala, opremom za zaštitu od ometanja, baterijama i usmjerenim antenama. Njena sposobnost da funkcionira kao repetitor signala produžila je vijek baterija i domet sekundarnih dronova. 

Ime potječe iz slavenske mitologije (vještica zvana Baba Jaga) i sarkastično su ga primijenili borci i izvjestitelji na ove dronove. U praksi pojam obuhvaća dvije povezane upotrebe: napadački/izvidnički dronovi — mali komercijalni kvadrokopteri modificirani da ispuste ili nose jedan mali eksploziv (ručna bomba, kumulativna bojeva glava, minobacački metak i sl.) i detoniraju pri udaru ili na tajmer/udaljeni okidač; ti su jeftini, prikriveni i korisni protiv izloženog osoblja, lakih vozila ili mekih ciljeva. 

Matični dronovi/veći, nose gorivo/akumulatore, usmjerene antene, Starlink terminale ili druge podatkovne veze, opremu protiv ometanja i služe kao komunikacijski repetitori za produljenje dometa i izdržljivosti manjih udarnih dronova; mogu također dostaviti rezervne male dronove na bojište.

