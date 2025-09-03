Ukrajinci zauvijek promijenili ratovanje. AI rojevi dronova šire kaos po bojištu

Nedavno su tri ukrajinska drona pod okriljem noći odletjeli do ruskih položaja i međusobno odlučili kada i koga će napasti. Napad je bio primjer kako Ukrajina koristi umjetnu inteligenciju kako bi omogućila grupama dronova da se međusobno koordiniraju za napad na ruske položaje, inovativnu tehnologiju koja najavljuje budućnost ratovanja, piše Wall Street Journal.

Vojni stručnjaci kažu da takozvana tehnologija roja predstavlja sljedeću granicu za ratovanje dronovima zbog svog potencijala da omogući desecima ili čak tisućama dronova - ili rojeva - da se rasporede odjednom kako bi nadvladali obranu cilja, bilo da se radi o gradu ili pojedinačnom vojnom objektu. Ukrajina je provodila napade rojem na bojnom polju veći dio prošle godine, prema riječima visokog ukrajinskog časnika i tvrtke koja proizvodi softver.

Prethodno neprijavljeni napadi prva su poznata rutinska upotreba tehnologije roja u borbi, kažu analitičari, naglašavajući poziciju Ukrajine u avangardi ratovanja dronovima. Rojevi spajaju dvije rastuće sile u modernom ratovanju: umjetnu inteligenciju i dronove. Tvrtke i vojske diljem svijeta utrkuju se u razvoju softvera koji koristi umjetnu inteligenciju za povezivanje i upravljanje grupama bespilotnih letjelica ili dronova, ostavljajući im da međusobno komuniciraju i koordiniraju nakon lansiranja.

Ukrajinski model

Dronovi korišteni u nedavnom ukrajinskom napadu opremljeni su tehnologijom koju je razvila domaća tvrtka Swarmer. Njezin softver omogućuje dronovima da sami odluče koji će prvi napasti te da se prilagode situaciji, primjerice ako jednom od njih ponestane baterije, objasnio je izvršni direktor Serhij Kuprijenko.

Jedan ukrajinski časnik potvrdio je da je njegova jedinica koristila ovu tehnologiju više od stotinu puta te da i druge postrojbe imaju dronove s istim softverom. Iako najčešće koriste tri drona istovremeno, zabilježeni su i napadi s osam letjelica, dok je Kupriienko naveo da je softver testiran s grupom od čak 25 dronova.

Ušteda resursa

Tipična operacija uključuje jedan izviđački dron i dvije letjelice koje nose bombe za napad na ruske rovove. Operater zadaje metu i izdaje naredbu za napad, a izviđački dron mapira rutu. Nakon toga, dronovi bombarderi sami odlučuju kada i koji će od njih ispustiti bombe.

Za ovakve misije potrebne su tri osobe: planer, operater i navigator. Bez softvera za rojeve, bilo bi potrebno devet ljudi, ističe časnik. Ova tehnologija štedi vrijeme i oslobađa osoblje za druge zadatke, što je ključna prednost za Ukrajinu koja se bori protiv brojčano nadmoćnijeg neprijatelja.

"Ne trebate zasebnog pilota za svaki dron, jedan pilot može raditi s mnogo dronova", dodao je Kupriienko. Manji broj operatera pojednostavljuje koordinaciju, a međusobna komunikacija dronova smanjuje rizik od neprijateljskog ometanja signala.

Globalna utrka i tehnički izazovi

Ipak, ukrajinske operacije još ne dosežu razinu onoga što bi se smatralo punim rojem, koji bi uključivao stotine dronova, smatra Bob Tollast, istraživač iz utjecajnog britanskog obrambenog think tanka Royal United Services Institutea. No, kako dodaje, "čak i mala razina autonomnog timskog rada bila bi impresivna". Iz Swarmera su najavili da se pripremaju testirati roj s više od 100 dronova.

SAD, Kina, Francuska, Rusija i Južna Koreja samo su neke od zemalja koje razvijaju sličnu tehnologiju, no analitičari ističu da do sada nije bila poznata njezina redovita borbena primjena. Održavanje stabilne komunikacije među dronovima ostaje velik izazov, napominje Zak Kallenborn, stručnjak s King’s Collegea u Londonu.

Ukrajinski časnik priznao je da je Swarmerova tehnologija u početku imala problema, poput preopterećenja mreže zbog prevelike razmjene podataka. Dodatni problem je i cijena, jer ova tehnologija poskupljuje dronove, što je nedostatak za Ukrajinu koja ih troši u velikom broju.

Ljudski faktor

Rastuća primjena umjetne inteligencije u ratovanju, iako uglavnom za analizu podataka i navigaciju, potiče etičke rasprave. Ujedinjeni narodi pozvali su na regulaciju smrtonosnog autonomnog oružja, a SAD i saveznici inzistiraju na prisutnosti čovjeka u "lancu odlučivanja".

Iz tvrtke Swarmer poručuju da u njihovom sustavu konačnu odluku o napadu uvijek donosi čovjek. "Ljudi desetljećima govore o potencijalu rojeva dronova da promijene ratovanje. Ali do sada su bili više proročanstvo nego stvarnost", zaključio je Kallenborn.