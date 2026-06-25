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RAZOTKRILI IH

Ukrajinke u Zagrebu trošile lažne novčanice: Završile u istražnom zatvoru

Piše HINA,
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Ukrajinke u Zagrebu trošile lažne novčanice: Završile u istražnom zatvoru
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Četiri državljanke Ukrajine osumnjičene da su tijekom travnja u 11 navrata u zagrebačkim trgovinama stavljale u optjecaj krivotvoreni novac završile su u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, izvijestio je DORH

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je osumnjičenice rođene 1959., 1969., 1986. i 1991. godine zbog ukupno 11 kaznenih djela krivotvorenja novca.

Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičene su tijekom travnja 2026. godine na području Zagreba u različitim trgovinama koristile krivotvorene novčanice koje su prethodno pribavile na za sada neutvrđen način.

Nakon ispitivanja doneseno je rješenje o provođenju istrage, a državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog tužiteljstva te svim osumnjičenicama odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama.

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