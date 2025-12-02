Obavijesti

News

Komentari 0
'DRSKE IZJAVE'

Ukrajinska vojska: 'Nije istina da su Rusi zauzeli Pokrovsk!

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajinska vojska: 'Nije istina da su Rusi zauzeli Pokrovsk!
Foto: Russian Defence Ministry

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u ponedjeljak da je ruska vojska zauzela Pokrovsk u istočnoj regiji Donjecku, koji je bio pod napadima oko godinu dana

Ukrajinska vojska u utorak je odbacila izvješće Moskve da su ruske snage zauzele strateški istočni grad Pokrovsk.

"Drske izjave vodstva zemlje agresora o tome da je ruska vojska 'zauzela' ova mjesta ne odgovaraju stvarnosti", navodi se u priopćenju kijevskoga glavnog stožera, misleći i na gradove Vovčansk i Kupjansk.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u ponedjeljak da je ruska vojska zauzela Pokrovsk u istočnoj regiji Donjecku, koji je bio pod napadima oko godinu dana.

zauzeli i grad Vovčansk? Rusi tvrde da su zauzeli Pokrovsk, Putin: 'To otvara put za daljnji napredak vojske...'
Rusi tvrde da su zauzeli Pokrovsk, Putin: 'To otvara put za daljnji napredak vojske...'

Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten.

Promatrači su sugerirali da bi ruska objava o vojnim osvajanjima mogla biti tempirana upravo prije posjeta američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi u utorak, dok Kremlj nastoji pokazati napredovanje prije razgovora o mogućem mirovnom planu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusi objavili video iz Pokrovska kako njihovi vojnici mirno šeću gradom. Ukrajinci: Propaganda!
VELIKI NAPREDAK

Rusi objavili video iz Pokrovska kako njihovi vojnici mirno šeću gradom. Ukrajinci: Propaganda!

Ukrajinski dužnosnici upozoravaju da će Rusija u sljedećim tjednima pokušati stvoriti pritisak na fronti i popratiti ga “bombastičnim izjavama” namijenjenima zapadnoj publici
Ruski teretni brod napadnut blizu turske obale. Erdogan je upozorio Moskvu i Kijev
PREVOZIO ULJE?

Ruski teretni brod napadnut blizu turske obale. Erdogan je upozorio Moskvu i Kijev

Na pitanje o napadu, turski dužnosnik je rekao da su "nužne poruke prenesene odgovarajućim stranama, uključujući ukrajinske vlasti", no nije dodatno pojašnjavao
Europa se boji Trumpovog plana za Ukrajinu: 'Plaćamo cijenu'
NEZADOVOLJNI SU

Europa se boji Trumpovog plana za Ukrajinu: 'Plaćamo cijenu'

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da će Europljani biti uključeni u rasprave o ulozi NATO-a i Europske unije u bilo kakvom mirovnom rješenju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025