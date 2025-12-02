Ukrajinska vojska: 'Nije istina da su Rusi zauzeli Pokrovsk!

Ukrajinska vojska u utorak je odbacila izvješće Moskve da su ruske snage zauzele strateški istočni grad Pokrovsk.

"Drske izjave vodstva zemlje agresora o tome da je ruska vojska 'zauzela' ova mjesta ne odgovaraju stvarnosti", navodi se u priopćenju kijevskoga glavnog stožera, misleći i na gradove Vovčansk i Kupjansk.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u ponedjeljak da je ruska vojska zauzela Pokrovsk u istočnoj regiji Donjecku, koji je bio pod napadima oko godinu dana.

Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten.

Promatrači su sugerirali da bi ruska objava o vojnim osvajanjima mogla biti tempirana upravo prije posjeta američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi u utorak, dok Kremlj nastoji pokazati napredovanje prije razgovora o mogućem mirovnom planu.