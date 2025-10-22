Obavijesti

Ukrajinska vojska: Raketama Storm Shadow smo gađali ključnu tvornicu na jugu Rusije

Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS

Tvornicu su opisali kao „ključni objekt“ za proizvodnju baruta, eksploziva i raketnog goriva. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće

Ukrajinska vojska kasno u utorak objavila je da je u napadu, koji je uključivao francusko-britanske rakete Storm Shadow, pogodila kemijsko postrojenje u Brjanskoj regiji na jugu Rusije, koje je opisala kao ključno za ratne napore Moskve. „Izveden je masovni kombinirani raketni i zračni napad, uključujući i napad raketama Storm Shadow lansiranim iz zraka koje su probile ruski sustav protuzračne obrane“, priopćio je glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

„Rezultati napada se procjenjuju“, rekli su.

Tvornicu su opisali kao „ključni objekt“ za proizvodnju baruta, eksploziva i raketnog goriva.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Rusko Ministarstvo obrane u utorak navečer u objavi na Telegramu priopćilo je da su  jedinice protuzračne obrane uništile 57 ukrajinskih dronova iznad regije Brjansk.

Ministarstvo rijetko izvještava o šteti koju Ukrajina nanosi u ratu koji je Rusija započela svojom invazijom u veljači 2022.

Aleksandar Bogomaz, guverner regije Brjansk, rekao je u objavi na Telegramu da je Ukrajina u utorak poslijepodne napadala regiju dronovima i raketama.

Dodao je da u napadu nitko nije ozlijeđen i da nije prijavljena nikakva šteta.

Guverner ruske regije Mordovije na Telegramu je objavio da je ta regija bila u srijedu meta masovnog napada ukrajinskim dronovima u kojemu je oštećen lokalni pogon, čije ime nije objavio.

