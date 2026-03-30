Ukrajinske tvrtke formirale vlastite protuzračne jedinice

Prve jedinice protuzračne obrane koje su formirale ukrajinska poduzeća su počele djelovati, pri čemu se nove osnivaju u 13 drugih tvrtki, kazao je ukrajinski ministar obrane u ponedjeljak. Ukrajinska vlada je prošle godine dozvolila energetskim, komunikacijskim i prijevoznim kompanijama da kupuju i koriste opremu za protuzračnu obranu kako bi poboljšali učinkovitost zemlje da se obrani od ruskih zračnih napada. Jedinice sastavljene od djelatnika tvrtki opremljene su oružjem, djeluju u koordinaciji s ratnim zrakoplovstvom i integrirane su u širi sustav protuzračne obrane.

"Dosad je oboreno nekoliko bespilotnih letjelica u Harkivskoj oblasti, uključujući modele Šahed i Zalada", kazao je ministar obrane Mihajlo Fedorov na komunikacijskoj platformi Telegram.

Rekao je da su jedinice u raznim stadijima spremnosti, pri čemu neke već aktivno djeluju dok drugima još uvijek traje obuka.

Fedorov nije kazao koje tvrtke sudjeluju u programu.

"Ovo je rješenje na razini sustava koje omogućuje brzo proširenje protuzračnih sposobnosti, a da pritom ne predstavlja dodatan teret za jedinice na bojišnici", dodao je.

Rusija koristi borbene dronove kako bi napadala ukrajinska industrijska i energetska postrojenja te svakoga dana lansira više stotina, od kojih većinu presretnu ukrajinske snage za protuzračnu obranu.

Prema ukrajinskoj vojsci, Rusija je prethodne noći lansirala 164 bespilotne letjelice na Ukrajinu, od kojih je 150 presretnuto.