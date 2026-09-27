Ukrajinski akrobati pripremaju spektakl u Hrvatskoj: 'Veselimo se. Možda se i bacimo u more'

U Hrvatsku prvi put zajedno stiže 35 mladih ukrajinskih cirkuskih umjetnika iz skupine Dream Makers, u dobi od 8 do 18 godina. Dolaze iz različitih dijelova Ukrajine, a svi su ove godine osvojili pobjede sa svojim točkama na Bilhorod Circus Festu, profesionalnom festivalu cirkuske umjetnosti nedaleko od Kijeva.

Publika će moći vidjeti akrobacije, zračne točke, kontorzije, hodanje po žici, ples na koturaljkama i druge cirkuske vještine. Osim pojedinačnih točaka, prvi put će izvesti i zajedničku predstavu, koju su posebno pripremili za nastupe u Hrvatskoj.

Među njima su 14-godišnja Elizaveta Grjazjeva iz Zaporožja i njezin 18-godišnji akrobatski partner Maxim German. Zajedno treniraju od Elizavetine sedme godine. Zbog rata često treniraju u teškim uvjetima, a tijekom zračnih uzbuna moraju prekidati treninge i odlaziti u skloništa.

- Jako se veselimo Hrvatskoj, jedva čekamo kod vas nastupiti! - sretno nam kažu Liza i Max. oš su sretniji bili kad smo im rekli da je naše more i dalje toplo te da idu lijepi sunčani dani, pa bi se u Opatiji mogli i okupati.

Foto: Privatni album/

Grupa će u Zagrebu nastupiti 28. i 29. rujna u Kulturnom centru Travno, a 1. listopada u Centru Gervais u Opatiji. Predstava traje oko sat i pol, a sastoji se od pojedinačnih nastupa mladih umjetnika i zajedničkog showa.

U Hrvatsku ih dovodi udruga Dobro dobrim, koja od početka rata šalje humanitarnu pomoć u Ukrajinu, u partnerstvu s Hrvatskom turističkom zajednicom. Prihod od ulaznica također će biti namijenjen humanitarnim svrhama.