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POSEBNI NASTUPI

Ukrajinski akrobati pripremaju spektakl u Hrvatskoj: 'Veselimo se. Možda se i bacimo u more'

Piše Bojana Mrvoš,
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Ukrajinski akrobati pripremaju spektakl u Hrvatskoj: 'Veselimo se. Možda se i bacimo u more'
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Foto: Privatni album/
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Grupa će u Zagrebu nastupiti 28. i 29. rujna u Kulturnom centru Travno, a 1. listopada u Centru Gervais u Opatiji. Predstava traje oko sat i pol, a sastoji se od pojedinačnih nastupa mladih umjetnika i zajedničkog showa

U Hrvatsku prvi put zajedno stiže 35 mladih ukrajinskih cirkuskih umjetnika iz skupine Dream Makers, u dobi od 8 do 18 godina. Dolaze iz različitih dijelova Ukrajine, a svi su ove godine osvojili pobjede sa svojim točkama na Bilhorod Circus Festu, profesionalnom festivalu cirkuske umjetnosti nedaleko od Kijeva.

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Publika će moći vidjeti akrobacije, zračne točke, kontorzije, hodanje po žici, ples na koturaljkama i druge cirkuske vještine. Osim pojedinačnih točaka, prvi put će izvesti i zajedničku predstavu, koju su posebno pripremili za nastupe u Hrvatskoj.

Među njima su 14-godišnja Elizaveta Grjazjeva iz Zaporožja i njezin 18-godišnji akrobatski partner Maxim German. Zajedno treniraju od Elizavetine sedme godine. Zbog rata često treniraju u teškim uvjetima, a tijekom zračnih uzbuna moraju prekidati treninge i odlaziti u skloništa.

- Jako se veselimo Hrvatskoj, jedva čekamo kod vas nastupiti! - sretno nam kažu Liza i Max. oš su sretniji bili kad smo im rekli da je naše more i dalje toplo te da idu lijepi sunčani dani, pa bi se u Opatiji mogli i okupati.

Foto: Privatni album/

Grupa će u Zagrebu nastupiti 28. i 29. rujna u Kulturnom centru Travno, a 1. listopada u Centru Gervais u Opatiji. Predstava traje oko sat i pol, a sastoji se od pojedinačnih nastupa mladih umjetnika i zajedničkog showa.

U Hrvatsku ih dovodi udruga Dobro dobrim, koja od početka rata šalje humanitarnu pomoć u Ukrajinu, u partnerstvu s Hrvatskom turističkom zajednicom. Prihod od ulaznica također će biti namijenjen humanitarnim svrhama.

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