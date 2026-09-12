Ukrajinski dronovi pogodili duboko u Rusiji: U dva grada gore industrijska postrojenja

U ruskim gradovima Toljatiju i Taganrogu tijekom noći izbili su veliki požari nakon napada ukrajinskih dronova, objavili su ruski Telegram kanali. Prema zasad dostupnim informacijama, pogođena su industrijska postrojenja, a Ukrajina napade još nije službeno komentirala.

The KuibyshevAzot chemical plant in Tolyatti, Russia, is on fire after a drone strike. The plant is vital to the Russian military-industrial complex, supplying chemicals and polymer materials for various industrial applications.



The Taganrog-Central military airfield was also… pic.twitter.com/CPiSnwQP2e — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 12, 2026

U Toljatiju, gradu u Samarskoj oblasti udaljenom oko 900 kilometara od ukrajinske granice, dronovi su navodno pogodili tvornicu gume. Snimke koje su objavili lokalni stanovnici prikazuju dronove iznad grada te zgradu u plamenu iz koje se diže gust dim.

Riječ je o postrojenju koje je već bilo meta ukrajinskog napada u lipnju. Ukrajinski Glavni stožer tada je tvrdio da se proizvodi te tvornice koriste u daljnjoj proizvodnji krutog raketnog goriva za taktičke i balističke projektile. Toljati je poznat i kao sjedište AvtoVAZ-a, najvećeg ruskog državnog proizvođača automobila.

Ukrainian attack drones hit multiple targets in the Russian city of Taganrog this morning.



A production facility for Atlant Aero, a major manufacturer of Russian Molniya and Orion drones, and Taganrog Airbase were set ablaze. pic.twitter.com/1XsMbbsp1n — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 12, 2026

Napad je prijavljen i u Taganrogu, gradu na obali Azovskog mora, oko 40 kilometara od ukrajinske granice. Prema dostupnim snimkama, ondje su izbili veliki požari, a dio izvještaja navodi da se vatra vidi i na području aerodroma u blizini grada. NASA-in sustav za praćenje požara zabilježio je više žarišta na području Taganroga.

Kyiv Independent navodi da u trenutku objave nije mogao neovisno potvrditi opseg štete ni sve detalje napada. Ruske vlasti također zasad nisu objavile potpune podatke o posljedicama.

Ukrajina nastavlja udare dronovima duboko unutar ruskog teritorija. Cilj takvih operacija uglavnom su postrojenja povezana s vojnom industrijom, energetikom i logističkom infrastrukturom kojom se podupire ruska vojska. Samo nekoliko dana ranije ukrajinske specijalne snage izvele su dosad najdublji napad na ruskom teritoriju, pogodivši plinsko postrojenje čak 3200 kilometara od ukrajinske granice.