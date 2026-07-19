Ukrajinski napadi dronovima usmjereni na rusku naftnu industriju izazvali su nekoliko velikih požara na jugu zemlje, izvijestile su u nedjelju ruske vlasti
Ukrajinski dronovi pogodili ruska skladišta nafte: Buknuo požar, Zelenski objavio video
Lokalni mediji su prenijeli da su se u Stavropoljskom kraju zapalila tri skladišta nafte. Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je na industrijskim objektima izbilo više požara i eksplozija. Rekao je da nema podataka o ozlijeđenima.
Guverner nije imenovao pogođene objekte, no kazao je da je dijelom proglašeno izvanredno stanje. Evakuirane su zgrade, a stanovnici su premješteni na sigurno, rekao je.
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je videozapise na kojima su, kako je kazao, prikazana postrojenja koja gore.
"Nastavit ćemo sa svojom reakcijom na ruske napade na potpuno opravdan i precizan način", rekao je, dodavši kako su ciljani i tankeri ruske tajne flote u Crnome moru.
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