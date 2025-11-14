Ukrajinski dronovi rasturili skladište nafte u Novorosijsku. Cijene nafte odmah skočile

U ukrajinskom napadu dronovima u petak ujutro oštećen je usidreni brod, stambene zgrade i naftno skladište u ruskoj crnomorskoj luci Novorosijsku, ključnom izlazu za ruski izvoz nafte, pri čemu su ozlijeđena trojica članova posade, priopćili su ruski dužnosnici.

Globalne cijene nafte skočile su oko dva posto zbog straha od poremećaja u opskrbi nakon napada.

Ruska naftna infrastruktura ove je godine više puta bila pogođena napadima dronova i besposadnih čamaca. Na meti su baltičke i crnomorske luke, glavni cjevovodni sustav i niz rafinerija nafte.

Prema industrijskim izvorima, isporuke sirove nafte preko Novorosijska iznosile su u listopadu 3,22 milijuna tona, odnosno 761.000 barela dnevno. U prvih deset mjeseci godine isporučeno je 24,7 milijuna tona.

Ukupno je 1,794 milijuna tona naftnih proizvoda izvezeno kroz luku Novorosijsk u listopadu, a 16,783 milijuna tona od siječnja do listopada, naveli su izvori.

„Novorosijsk je najviše stradao“, rekao je Veniamin Kondratjev, guverner krasnodarske regije, na društvenim mrežama. „Tijekom noći, više od 170 ljudi i 50 jedinica opreme saniralo je posljedice napada, brzo gaseći požare i pomažući stanovnicima.“

Trojica ozlijeđenih članova posade broda u bolnici su, rekli su Kondratjev i operativni stožer regije na Telegramu.

Dužnosnici su kasnije rekli da je požar u naftnom skladištu na terminalu Šeskharis, koji obrađuje izvoz sirove nafte i naftnih proizvoda, ugašen.

Stožer je također rekao da su fragmenti drona pogodili najmanje četiri stana, razbivši prozore, ali nije bilo ozlijeđenih.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u petak da su njegove trupe preko noći koristile krstareće rakete Dugi Neptun na ciljeve u Rusiji.

"Preko noći naši ratnici uspješno su koristili 'Dugi Neptun' protiv određenih ciljeva na ruskom teritoriju, i to je naš potpuno pravedan odgovor na kontinuirani teror Rusije", napisao je Zelenskij na X-u.

"Ukrajinske rakete gotovo svakog mjeseca daju sve značajnije i preciznije rezultate."