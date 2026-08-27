Ukrajinski Kramatorsk je na rubu pada: 'Rusi su sve bliže, ne spavamo, a grad polako umire'

Ruske snage nalaze se na samo desetak kilometara od Kramatorska, de facto regionalne prijestolnice i nekada ključnog logističkog središta u Donbasu. Pojačani napadi kliznim bombama i dronovima pretvaraju grad u zonu smrti, a preostali stanovnici, suočeni s nestancima struje i vode, svjedoče polaganom i bolnom umiranju svog doma.

Svakodnevica pod neprestanim uzbunama

Jutarnje sunce obasjava ulicu na kojoj prodavači nude domaće povrće. Nekada užurbana tržnica danas je gotovo prazna. Među rijetkima je Serhij, 54-godišnji prodavač peradi, kojeg zujanje drona iznad glave više ne uznemirava.

​- Odleti, a nitko se više i ne trgne jer su se ljudi navikli na loše stvari. Ionako tu ne možemo ništa - govori dok u daljini odjekuje eksplozija.

Unatoč betonskom skloništu, nitko u njega ne odlazi. Mreže protiv dronova razapete su iznad prometnica, no ne štite od kliznih bombi. Vojni analitičar Michael Kofman upozorava: "Kramatorsk sve više doživljava sudbinu drugih gradova u Donbasu". Grad je proglašen zonom aktivnih borbi, a nedavno je u napadu ranjeno 12 ljudi, uključujući dvomjesečnu bebu, piše Kyiv Independent.

'Ne možemo vjerovati što se događa'

Za one koji su ostali, svaki dan je borba isprepletena s bolnim sjećanjima. Ljudmila Drovko (50) u jednom je mjesecu dvaput ostala bez radnog mjesta jer su oba supermarketa u kojima je radila uništena u napadima.

​- Ne spavamo, napadi su stalni i neočekivani. Čujemo glasne eksplozije i sve se u nama zgrči dok instinktivno tražimo zaklon - priča Ljudmila, spominjući i nedavni petodnevni prekid opskrbe vodom i strujom.

Iako su napadi sve jači, ne pomišlja na odlazak zbog starih roditelja. Šetnja gradom danas joj donosi bol dok gleda ruševine vrtića ili kina. Parkovi i dvorišta, nekad puni dječje igre, sada su pusti.

​- Ne možemo vjerovati što se događa našem gradu. Grad umire - zaključuje.

Između straha i prkosa

Nekoliko ulica dalje, Lina (54), barista, sa strahom radi u kiosku nakon što je dron udario u zgradu iznad nje.

​- Bila je samo prašina. Nisam vidjela kamo da bježim - sjeća se. Vratila se na posao jer drugog izbora nema. Pokušava se iscrpiti danju kako bi zaspala čim dođe kući, prije nego što je eksplozije probude. Najviše je strah da će ostati zarobljena pod ruševinama u praznoj zgradi.

Ipak, za neke je Kramatorsk i dalje utočište. Ana Zajceva (43) pobjegla je iz obližnje Kostjantinivke i otvorila frizerski salon. Rad joj pomaže da preživi.

​- Rat je, ali samo sjediti i čekati da nešto doleti nije opcija. Život se nastavlja, živimo na jedini način koji je moguć - govori Ana.

*uz korištenje AI-ja

