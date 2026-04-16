Obavijesti

News

Komentari 0
Noćni pakao

VIDEO Ukrajinci dronovima napali rusku luku! Poginulo je dvoje djece, izbio i veliki požar

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Stringer

U velikom ukrajinskom napadu dronovima na rusku crnomorsku luku Tuapse poginulo je dvoje djece i izazvan je velik požar, izvijestili su ruski dužnosnici i mediji, navodi agencija Reuters

Tuapse je jedna od glavnih južnih ruskih luka, služi kao izvozno središte naftnih derivata, a također se koristi za prijevoz suhog rasutog tereta poput ugljena i gnojiva. Ondje se također nalazi velika rafinerija nafte istog imena u vlasništvu Rosnjefta, najvećeg ruskog proizvođača nafte.

Venjamin Kondratijev, guverner krasnodarske regije, rekao je da je dvoje djece u dobi od 5 i 14 godina poginulo u onome što je nazvao masovnim napadom ukrajinskih dronova na Tuapse.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Neprovjerene fotografije koje su objavili ruski mediji na Telegramu pokazuju noćno nebo osvijetljeno crvenom svjetlošću od požara u tom području. Nije bilo neposrednih komentara iz Ukrajine.

Sergej Bojko, načelnik općine Tuapse, rekao je da su krhotine dronova pale na tvrtke u luci. Nije dao daljnje detalje.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći presretnuto 207 ukrajinskih dronova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026