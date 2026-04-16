VIDEO Ukrajinci dronovima napali rusku luku! Poginulo je dvoje djece, izbio i veliki požar

Tuapse je jedna od glavnih južnih ruskih luka, služi kao izvozno središte naftnih derivata, a također se koristi za prijevoz suhog rasutog tereta poput ugljena i gnojiva. Ondje se također nalazi velika rafinerija nafte istog imena u vlasništvu Rosnjefta, najvećeg ruskog proizvođača nafte.

Venjamin Kondratijev, guverner krasnodarske regije, rekao je da je dvoje djece u dobi od 5 i 14 godina poginulo u onome što je nazvao masovnim napadom ukrajinskih dronova na Tuapse.

Najmanje sedam poginulih, 11 ozlijeđenih u ruskom zračnom napadu na Odesu u Ukrajini

Neprovjerene fotografije koje su objavili ruski mediji na Telegramu pokazuju noćno nebo osvijetljeno crvenom svjetlošću od požara u tom području. Nije bilo neposrednih komentara iz Ukrajine.

Sergej Bojko, načelnik općine Tuapse, rekao je da su krhotine dronova pale na tvrtke u luci. Nije dao daljnje detalje.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći presretnuto 207 ukrajinskih dronova.