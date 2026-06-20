Ukrajinci se odriču poljskih odličja nakon što je ono oduzeto Zelenskom: 'To je poklon Rusiji'

Nekoliko je ukrajinskih dužnosnika od petka navečer najavilo da će vratiti svoja poljska odlikovanja u znak prosvjeda nakon odluke predsjednika Karola Nawrockog da oduzme odlikovanje ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom u kontekstu povijesnih razmirica između tih dviju susjednih zemalja.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki u petak navečer najavio je da će ukrajinskom predsjedniku biti oduzet Red bijelog orla nakon što je Zelenski krajem svibnja donio odluku da vojnu jedinicu nazove po Ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci (UPA), nacionalističkoj organizaciji iz Drugog svjetskog rata koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.

Nawrocki je izrazio svoje "ogorčenje" postupkom svog ukrajinskog kolege.

U petak navečer, u znak prosvjeda protiv odluke Nawrockog, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha najavio je da će Poljskoj vratiti svoj Red za zasluge te zemlje.

- Žao nam je što su emocije preuzele kontrolu u Varšavi i navele poljske političare da poduzmu neopravdane, impulzivne mjere vrijedne osude, napisao je na Facebooku, referirajući se na 'nepotrebnu eskalaciju' između dviju zemalja.

На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла.



Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн.



Наші… pic.twitter.com/tZMyl9gRWh — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) June 20, 2026

I predstojnik ureda ukrajinskog predsjednika i bivši šef obavještajne službe Kirilo Budanov u subotu je ujutro na X-u objavio da se odriče svog Reda za zasluge Republike Poljske.

Prema njegovim riječima, odluka poljskog predsjednika 'poklon je moskovskom agresoru, koji će ga nesumnjivo iskoristiti protiv obiju naših zemalja', napisao je na društvenim mrežama.

U subotu ujutro i ukrajinski je veleposlanik u Poljskoj Vasil Bodnar također objavio da se odriče odličja.

- Ne mogu ignorirati odluku koju smatram povijesno nepravednom. Iako razumijem prevladavajuće emocije u Poljskoj, ne mogu prihvatiti da je predsjedniku Ukrajine (...) oduzeto najviše poljsko odlikovanje, podijelio je na Facebooku.

Čak i prije dolaska na vlast 2025. godine, Nawrocki nikada nije skrivao svoje kritičke stavove prema Kijevu, posebno protivljenje pristupanju Ukrajine NATO-u i EU.

Međutim, u petak navečer ustvrdio je da "ova odluka nije usmjerena protiv ukrajinskog naroda" i "ne označava promjenu strateškog smjera poljske sigurnosne politike".