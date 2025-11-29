Obavijesti

Ukrajinsko zapovjedništvo: Zapanjuju razmjeri ruskih laži, borimo se stalno u Kupjansku

Ukrajinsko zapovjedništvo: Zapanjuju razmjeri ruskih laži, borimo se stalno u Kupjansku
Rusija je zauzela Kupjansk u prvim tjednima invazije 2022., ali su ga ukrajinske trupe ponovno zauzele kasnije te godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošli je tjedan rekao da je grad ponovno u rukama Moskve,

Ukrajinske snage brane svoje položaje i hvataju diverzantske skupine u sjeveroistočnom gradu Kupjansku unatoč izjavama Moskve da njezine trupe u potpunosti kontroliraju grad, rekao je u petak vrhovni zapovjednik Ukrajine.

Rusija je zauzela Kupjansk u prvim tjednima invazije 2022., ali su ga ukrajinske trupe ponovno zauzele kasnije te godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošli je tjedan rekao da je grad ponovno u rukama Moskve, a u četvrtak je, tijekom posjeta Kirgistanu u Srednjoj Aziji, rekao da je grad "potpuno u našim rukama".

Ukrajinski zapovjednik Oleksandr Sirski odbacio je te tvrdnje.

"Naši vojnici nastavljaju provoditi i obrambene, izviđačke i udarne akcije", napisao je Sirski na Telegramu nakon posjeta području u Harkovskoj regiji.

"Ove se akcije odvijaju svakodnevno kao dio sveobuhvatnih mjera za stabilizaciju situacije u Kupiansku. Razmjeri laži ruskog vodstva o situaciji u Kupjansku su zapanjujući.", dodao je. Rekao je da ukrajinske snage "drže određene linije i pojačavaju vatreni pritisak kako bi blokirale neprijateljske opskrbne rute."

Ruske snage kontroliraju oko petinu ukrajinskog teritorija usred diplomatskih napora za rješavanje rata, uključujući mirovni plan koji su predložile Sjedinjene Države, a sada uključuje doprinos europskih saveznika Ukrajine.

Osim uglavnom uništenog grada Kupjanska, još jedna ruska meta je Pokrovsk, logističko središte južnije u Donjeckoj regiji.

Putin je u četvrtak rekao da ruske snage kontroliraju 70 posto Pokrovska, poznatog u Rusiji pod sovjetskim imenom Krasnoarmejsk.

U petak je rusko Ministarstvo obrane priopćilo da su njegove snage zauzele dva rubna okruga grada.

