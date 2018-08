Ukrali su vrlo vrijedne dragulje švedske kraljevske obitelji...

Švedska policija krenula je u potjeru za lopovima koji su iz katedrale Straengnaes, od Stockholma udaljene oko 80 km, u ponedjeljak ukrali vrlo vrijedne dragulje u vlasništvu švedske kraljevske obitelji.

Ukradeni su kraljevska kugla s križem i dvije neprocjenjivo vrijedne kraljevske krune od kojih je jedna pripadala kralju Karlu IX., a druga kraljici Kristini, vladarima iz 17. stoljeća.

Očevici kažu da su zamijetili dvojicu muškaraca kako bježe iz katedrale te ulaze u gliser koji ih je čekao ispred nje te se udaljavaju velikom brzinom.

BREAKING: Parts of the Swedish Royal Regalia has been stolen! It is the two royal crowns of King Charles IX and Queen Kristina as well as one royal orb - The regalia was stolen from Strängnäs Cathedral this evening. pic.twitter.com/CUPqQf22jC