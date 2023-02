Ukrali vina u vrijednosti 1,6 milijuna eura: Sudi se paru koji je uhićen na Hrvatskoj granici

Constantin Dumitru (48) i Priscila Lara Guevara (29), uhićeni prije sedam mjeseci na granici između Hrvatske i Crne Gore, u ponedjeljak su se na sudu u Španjolskoj branili šutnjom pa ostaje nepoznato gdje se nalazi 45 ukradenih boca vina koje su oštećeni vlasnici procijenili na 1,6 milijuna eura.

Rumunjsko-nizozemski državljanin i Meksikanka uhićeni su ljetos kada su automobilom ušli iz Crne Gore u Hrvatsku, nakon čega su izručeni Španjolskoj koja je bila raspisala europski uhidbeni nalog.

U zapadnom gradu Caceresu, gdje su trenutno pritvoreni, dočekala ih optužnica. U njoj piše da su "uzajamnim dogovorom" i vođeni "profitnim motivima" odsjeli 26. listopada 2021. u hotelu Atrio de Cáceres s namjerom da pristupe njegovoj vinariji i ukradu vrijedna vina. Među njima je bila i boca Chateau d'YQuem 1806, procijenjena na 350.000 eura.

Nakon večere u hotelskom restoranu, par je u pratnji vodiča razgledao vinariju objekta, a oko 00.20 sati otišli su u svoju sobu, navedeno je u optužnici. Provodeći prethodno skovani plan, Priscila je u 02:10 sati nazvala recepciju zamolivši da joj naprave salatu. Pitala je za koliko može biti poslužena.

Recepcionar joj je odgovorio da je sam i da će mu trebati oko 10 minuta. Recepcionar je otišao u kuhinju što je iskoristio Constantin da iz sobe ode na recepciju i uzme elektronički ključ". Otišao je u podrum ali ga nije mogao otvoriti jer to nije bio "pravi ključ".

Recepcionar se ubrzo vratio na recepciju nakon što je ženi dao salatu. Nekoliko minuta kasnije ona ga je ponovno nazvala i zatražila desert. Potom je njen partner ponovo otišao na recepciju gdje je uzeo glavni ključ, kojim je otvorio vinariju i pristupio kušaonici gdje je zaplijenio 45 boca vina.

U 06:00 ujutro par je napustio hotel ponijevši boce sa sobom u raznim torbama, kao što se vidi na slikama sa hotelskih sigurnosnih kamera.

Vlasnici su prijavili štetu od 1,6 milijuna eura, no sudski vještak je vrijednost ukradenih boca spustio na 754.000 eura. Taj iznos je osiguravateljska kuća, kod koje su bila osigurana vina, isplatila vlasnicima.



U ponedjeljak su na sudu u Caceresu trebali izjavu dati Constantin i Priscila, bivša meksička misica.Na sud su iz pritvora, u kojem se nalaze od ljeta, dovedeni u 9.48 sati ujutro. Brojni novinari nestrpljivo su iščekivali što će reći sucu, no oni su iskoristili svoje pravo te odbili odgovarati na pitanja.



U 10.30 sati došao je red na svjedoke. Prvi je dobio riječ suvlasnik hotela i vinarije Jose Polo. Ustvrdio je da je Priscila onog dana nosila periku i sunčane naočale, a da je Constantin, koji je pred sucem bio ćelav, imao kosu. Polo nije bio 100 posto siguran da su to bili baš njih dvoje.

Upitan zašto je ukradeno vino procijenio na 1,6 milijuna eura, odgovorio je da je "cijena relativna" jer ovisi o ponudi i potražnji.

Svjedočili su zatim zaposlenici koji bili u hotelu kada se par prijavio, direktorica hotela i recepcionar. Recepcionar je rekao da se "nesumnjivo" radi o ženi kojoj je bio poslužio salatu i desert. Policajac koji je pregledavao hotelske kamere ustvrdio je da se radi o Constantinu i Priscili.

Državno odvjetništvo traži za njih zatvorsku kaznu od 4,6 godina dok je obrana zatražila da ih se oslobodi.

Suđenje se nastavlja u srijedu.

Mnogi se u Španjolskoj pitaju gdje se nalaze ukradene boce i jesu li one prodane negdje nepoznatim kolekcionarima.

Španjolska policija je još ranije bila izvijestila da je uhićeni par bio napustio Španjolsku automobilom te bio u više europskih zemalja prije nego ih je uhitila hrvatska policija na graničnom prijelazu.

