Ukrao skupi Audi pa se zabio u zid - 420.000 kn otišlo u vjetar

Šokantna snimka prikazuje trenutak kada je vozač u ukradenom sportskom Audiju izgubio kontrolu nad vozilom i u punoj brzini se zaletio u zid. Na snimci se vidi guma koja je od siline udara otpala s auta i otkotrljala se u suprotnom smjeru.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak u 21 sat, u gradu Wallsalu u Velikoj Britaniji. Vozač je 37-godišnji muškarac, koji je u sudaru izletio iz automobila, nije pretrpio nikakve ozbiljne ozljede i oporavlja se u bolnici.

Ukradeni Audi Quattro TT je potpuno demoliran, piše Mirror. Prema policijskom izvješću, automobil vrijedan 50.000 funti (421.000 kn) je ukraden netom prije nesreće, a pokraj uništenog auta pronađeno je oružje i sef.

