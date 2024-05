Ukrašavao je porculan i radio najljepše pejzaže, a zbog slike ga je iznevjerio rođeni brat

U organizaciji 24sata i uz podršku Turističke zajednice Grada Zagreba u zagrebačkoj Galeriji Klovićevi dvori može se pogledati izložba impresivnih umjetnina "Od boemstva do vječnosti", koja je otvorena do 30. lipnja. Među najzvučnijim imenima su Edgar Degas, Amedeo Modigliani i Henri Matisse. Stotinjak umjetničkih djela stiglo je iz galerije “The Hub of Fine Arts” u Mostaru, a dio su kolekcije privatne zaklade MT Abraham (MTA). Na izložbi je i francuski slikar Jean Dufy (1888. – 1964.), koji je rođen u velikoj obitelji, s četiri sina i sedam kćeri. Braća Dufy, Jean i njegov poznatiji brat Raoul, imali su nevjerojatan osjećaj za boje i nisu bili samo slikari. Raoul je dizajnirao tkanine za pariškoga modnog dizajnera Paula Poireta, a Jean je proveo više od 30 godina ukrašavajući servise za jelo slikama cvijeća i životinja za tvrtku Porcelaines Haviland Frères u Limogesu.

Jean Dufy posljednje godine svog života proveo je putujući po Europi i sjevernoj Africi | Foto: Wikipedia

U ljeto 1920. godine Jean Dufy prvi je put posjetio Limoges, ali pokrajina Limousin bila je dio njegova života još od siječnja 1916. godine, tijekom rata, kad je izradio svoj prvi dizajn za porculanski servis dok je bio na bojišnici i poslao ga poštom na odobrenje. Tijekom boravka u Limousinu izradio je mnoge slike krajolika, slične raskošnome "Mlinu s lopaticama". U tom je razdoblju bio fasciniran impresionizmom i kubizmom (mada nije bio kubist) i divio se fovističkom načinu rukovanja bojom, što se odrazilo i na njegov stil. Živopisni krajolik ga je inspirirao, pružajući mu ravnotežu i energiju za rad.

Pejzaži naslikani u Limousinu prekrasno su optimistični, zahvaljujući Havilandovima, bogatoj obitelji američkih industrijalaca, koji su kupovali njegova ulja na platnu i akvarele te s oduševljenjem sudjelovali u njegovoj samostalnoj izložbi u Limogesu 1928. godine. Zahvaljujući njima, Jean je upoznao svoju buduću suprugu, s kojom je imao sretan brak.

Ulje na platnu, ‘Mlin s lopaticama’ (Limousine), oko 1920. godine

Cirkus, a posebno klaunovi, bili su mu jedna od omiljenih tema, uz pariške ulične scene, mrtvu prirodu i krajolike. Zahvaljujući bratu Raoulu, Jean je dobio zadatak dizajnirati interijer. Električna vila opisana je kao najveća slika na svijetu. Raoul je propustio spomenuti Jeanov doprinos i od tog su trenutka dva brata krenula svaki svojim putem. Izložio je 150 radova u galeriji Jos Hessel u Parizu 1948. godine. Između 1949. i 1957. godine izlagao je slike cirkusa i mora u Honfleuru i raznim galerijama u New Yorku. Njegov stariji brat Raoul umro je 1953. godine. Jean je posljednje godine života (1950. – 1960.) proveo putujući po Europi i sjevernoj Africi.

Partneri projekta su Erste banka, Hitachi Energy, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group, HEP, Stega tisak, Orbico Group, SAINTS HILLS, Arena Hospitality Group, Badel 1862, Korlat i JANAF.

Ulaznice za izložbu prodaju se na stranici eventim.hr , a moći će se kupiti i na blagajni Klovićevih dvora. Cijena ulaznica je 7 eura, a za studente, umirovljenike i djecu od 7 do 18 godina 6 eura. Djeca do 7 godina imaju besplatan ulazak.