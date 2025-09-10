Ulagač u prevaru u kojoj su tisuće Hrvata ostale bez novca: 'Sve je jasno, nisi bedast, ali...'

Grupe na Telegramu, prijateljske preporuke, sve je izgledalo kao idilična brza zarada. No, riječ je o piramidalnoj prevari u koju su brojni Hrvati uplaćivali novac. Za Dnevnik Nove TV svoje je svjedočanstvo ispričao jedan od ulagača koji je odlučio anonimno progovoriti.

- Preko prijatelja sam ušao u taj IG investment group, to se ulazi preko preporuke, dobije se link, prijavi se. Nakon toga se prijavi u te grupe koje su na Telegramu - rekao je.

Obećanja o bonusima, dnevnim signalima, grafovi s prikazom 'zarade', samo su dio prijevare iza koje stoji 'profesor Leo Smith'.

- Taj glavni Leo, on tradea, mi mu omogućujemo, tj. dajemo mu privolu da barata s jedan posto naših novca i sve je to bilo divno i krasno. Ljudi su se vadili van do jednom, dok se nije to sad ugasilo - kaže muškarac.

Dodaje kako je on ušao s ulaganjem od 3000 eura. Poruke, kaže, stižu svakodnevno: ohrabrenja, savjeti, perfektan hrvatski. Nema greške, netko zna što radi.

- Poruke su sve na hrvatskom. Pa to ima neki, kažem, baš jako, jako dobar AI koji je ono to preveo točno, baš onako i kontekst i sve. Zato mi nije jasno kako to funkcionira, da je toliko to dobro napravljeno - prepričava muškarac.

Sigurnosni stručnjak Alen Delić komentirajući ovu prevaru upozorio je da one ciljaju one koji najviše žele vjerovati.

- Funkcionira zato što ljudi žele steći određeni novac, ljudi naprosto danas ne paze dovoljno. Mislim, moramo razumjeti žrtve. Imamo dio ljudi koji doista nema drugog izlaza i onda će sve pokušat, pa i nasjest na neku novu prijevaru. Lako je biti nama promatrač sa strane, lako je reći ljudi su naivni, glupi - kaže.

Anonimni ulagač otkrio je i kako je ulagačima ponuđena nova grupa, u kojoj se 'radi nešto sa zlatom, devizama'.

- Sve je jasno. Samo čekaš kad će biti taj trenutak da se to ugasi. Nisi bedast, ali eto. Drugi ljudi valjda su ušli na neki način drugačije, netko im je to prezentirao kao neki legitimni projekt, iako se to prezentira tako da je to sve legalno...Predobro je da bi bilo istinito - kaže.

S druge strane Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je kako policija provodi kriminalističko istraživanje. Kako je objavio Dnevnik.hr brojka onih koji brzo žele zaraditi u ovoj shemi premašuje 300 tisuća u svijetu, a samo jedna grupa u Hrvatskoj broji više od 6000 članova