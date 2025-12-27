Obavijesti

STIGLO PRIOPĆENJE

Ulaze na Thompsonov koncert u Areni otvaraju u 17:30. Policija najavila: Snimat ćemo koncert

Piše 24sata,
Čitanje članka: 7 min
Ulaze na Thompsonov koncert u Areni otvaraju u 17:30. Policija najavila: Snimat ćemo koncert
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Podsjetimo i kako je Thompson zatražio dodatni datum za koncert u Areni, 28. prosinca, ali grad Zagreb odbio je zahtjev. Thompson je nakon toga spominjao i radikalne poteze koji se Tomaševiću neće svidjeti...

U subotu navečer u Areni Zagreb na rasporedu je koncert Marka Perkovića Thompsona. Uoči koncerta glazbenikov tim oglasio se porukom na društvenim mrežama...

- Ulazi se otvaraju u 17:30 sati. Svi vlasnici ulaznica mogu ući na bilo koji ulaz u Arenu, a svoj sektor pronalaze unutar dvorane - stoji u objavi na Thompsonovom Facebook profilu.

Pojasnili su i detalje oko parkinga.

- Vlasnicima ulaznica za sektore: VIP Loža, VIP Salon, VIP backstage lijevo i desno omogućen je parking unutar garaže Arene Zagreb. Prilikom ulaska na parking osoblje će očitavati ulaznice svih putnika u vozilu. Ako u vozilu imate osobu bez VIP ulaznice, molimo da se ta osoba uputi na neki od regularnih ulaza - poručuju iz Thompsonova tima uz poruku "Čuvajmo jedni druge".

Ovog tjedna se oko koncerta oglasila i zagrebačka policija. Najavili su snimanje događaja.

- U subotu 27. prosinca 2025. godine s početkom u 20 sati u dvorani Arena Zagreb, Vice Vukova 8, održat će se koncert glazbenika Marka Perkovića Thompsona. Sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeni koncert na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima - pišu iz policije.

Podsjetimo i kako je Thompson zatražio dodatni datum za koncert u Areni, 28. prosinca, ali grad Zagreb odbio je zahtjev. Thompson je nakon toga spominjao i radikalne poteze koji se gradonačelniku neće svidjeti...

U listopadu je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio i kako Thompson neće moći imati koncerte u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava.

- Thompsonov menadžment je osim termina za 27. prosinca u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. prosinca. Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor. Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu - kazao je Tomašević ranije...

Thompson je kasnije stranku Možemo! nazvao sektom, a Tomašević je poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda...

