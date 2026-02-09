Obavijesti

NOĆNA DRAMA

Ulična svađa kod Bjelovara: Djevojka ošamarila muškarca, pa napala 21-godišnjakinju

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Iz policije su apelirali na građane da se suzdrže od nasilja te da međusobne nesuglasice rješavaju mirnim putem i razgovorom

Dvije mlađe žene i muškarac posvađali su se u noći s nedjelje na ponedjeljak, a svađa je završila fizičkim sukobom na ulici u Hercegovcu kod Bjelovara. Prema policijskom priopćenju, 22-godišnjakinja i 28-godišnjak najprije su se glasno svađali i galamili na javnom mjestu, čime su narušili javni red i mir. Sukob je potom eskalirao kada je 22-godišnjakinja ošamarila muškarca, a zatim fizički napala i 21-godišnjakinju koja se nalazila u njegovu društvu te ju počupala za kosu.

Zbog incidenta će protiv 22-godišnjakinje i 28-godišnjaka biti podnesena prekršajna prijava zbog kršenja članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Tim je zakonom propisano da se za tučnjavu, svađu, viku ili drugo remećenje javnog reda i mira na javnom mjestu može izreći novčana kazna u iznosu od 300 do 2000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

Iz policije su apelirali na građane da se suzdrže od nasilja te da međusobne nesuglasice rješavaju mirnim putem i razgovorom, upozorivši kako fizički i verbalni sukobi na javnim mjestima narušavaju sigurnost građana i predstavljaju kršenje zakona.

