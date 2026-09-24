ULOV NA A1 Vozio skoro 14 kila 'trave'! Evo gdje ju je sakrio

Policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac u sklopu aktivnosti vezanih uz suzbijanje zlouporabe droga, dovršili su kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je oduzeta veća količina droge i uhićen je muškarac osumnjičena za počinjenje kaznenog djela vezano uz preprodaju droge, javlja Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

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Pokretanje videa... VIDEO Droga gif | Video: PU splitsko-dalmatinska

Kako navode, u utorak, 22. rujna 2026. godine u poslijepodnevnim satima policijski službenici su na području autoceste A1 postupali prema 26-godišnjem vozaču osobnog vozila.

Tijekom policijskog postupanja utvrđeno je da se u prtljažniku nalaze dvije sportske torbe. Vozilo je prevezeno u krug postaje te je zatražen nalog za pretragu vozila. Policijski službenici su tijekom pretrage utvrdili da se u torbama nalazi ukupno 20 paketa s marihuanom koja je bila namijenjena za daljnju neovlaštenu prodaju. Od 26-godišnjaka je oduzeto 13 kilograma i 848 grama droge marihuane.

Muškarac je uhićen i doveden u policijsku postaju te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 26-godišnji hrvatski državljanin počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.