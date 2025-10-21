Obavijesti

Ulovili dvojicu Rumunja, cijelo ljeto krali brodske motore i opremu za čamce po Jadranu

Među ukradenim predmetima nalaze se veći broj sondera i vanbrodskih motora, navigacijski uređaji, satovi motora, sonari i pomorski radio uređaji. Ukradenu opremu su potom prodavali u Rumunjskoj

Policija je uhitila dvoje rumunjskih državljana, u dobi od 48 i 55 godina, osumnjičenih za seriju krađa nautičke opreme duž jadranske obale.Uhitili su ih u ponedjeljak senjski policajci, postupajući po potrazi Policijske postaje Ston. Nakon uhićenja, osumnjičeni su dovedeni u Policijsku postaju Ston na kriminalističko istraživanje.

Dovršenim istraživanjem, koje su proveli policijski službenici Policijske postaje Ston u suradnji s kolegama iz Dubrovnika, Metkovića, Ploča i PU ličko-senjske, utvrđeno je da se osumnjičeni terete za ukupno sedam kaznenih djela: dva produljena kaznena djela krađe, tri kaznena djela krađe, jednu tešku krađu i jedno produljeno kazneno djelo teške krađe. Kaznenim djelima oštećeno je ukupno 14 osoba, a procijenjena materijalna šteta iznosi 45.900 eura.

Sumnja se da su tijekom srpnja i rujna ove godine dolazili na područje Dubrovačko-neretvanske i Ličko-senjske županije. Tijekom noćnih sati, u pomorskim lučicama Orebića, Drača, Mokošice, Sustjepana, Blaca, Komina i Svetog Jurja u Senju, s usidrenih plovila otuđivali su nautičku opremu. Među ukradenim predmetima nalaze se veći broj sondera i vanbrodskih motora, navigacijski uređaji, satovi motora, sonari i pomorski radio uređaji. Ukradenu opremu su potom prodavali u Rumunjskoj. Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu jutros predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

