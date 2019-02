'Ulovili' zaraženo meso: Htio je pola tone uvesti u Hrvatsku...

Krajem siječnja javnost su potresle snimke iz poljskih klaonica na kojima se vidi kako tamošnji zaposlenici kolju bolesne krave koje jedva stoje na nogama te čije je meso prepuno tumora i rana. To meso, tvrdilo je Ministarstvo poljoprivrede, nije stiglo u Hrvatsku. No onda je u četvrtak ujutro policija na graničnom prijelazu Harmica zaustavila Slovenca koji je upravo takvo zaraženo meso htio prevesti do Hrvatske.

Policija nam je potvrdila da im je bilo sumnjivo pa su na teren pozvali i veterinarsku inspekciju. Oni su preuzeli slučaj i utvrdili kako meso nema odgovarajuću deklaraciju. Istraga još traje.

Nosio je 570 kilograma mesa

- Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede na graničnom prijelazu Harmica pregledala je kombi koji je iz Slovenije u Hrvatsku prevozio zamrznuti kebab. Količina je bila oko 570 kilograma. Pri pregledu kombija na granici utvrđeno je da dio mesa nosi oznaku LOT-a za koji je već zabranjena distribucija jer ne udovoljava propisima o sigurnosti hrane. Kombi je prepraćen u skladište, odnosno karantenu, gdje će biti detaljno pregledan, a kebab uzorkovan. Nakon rezultata analiza postupit će se u skladu s propisima - kažu u Ministarstvu poljoprivrede.

Upit smo poslali i Ministarstvu zdravstva, no oni nam do zaključenja ovog izdanja nisu ništa odgovorili.

Zaraženi kebabi došli do nas

Poljski novinar se u siječnju zaposlio u spornim klaonicama i snimio šokantne forografije. Snimke pokazuju kako su zaposlenici klali bolesne krave. Špagom su ih vukli do klaonica jer životinje od iznemoglosti nisu mogle stajati na nogama. Ubrzo nakon tog otkrića zaraženi kebabi iz Poljske su se, nažalost, pojavili i u Hrvatskoj.

Sanitarna inspekcija je prošli tjedan objavila da je u Hrvatskoj zaraženo meso iz Poljske ipak distribuirano u 57 ugostiteljskih objekata. Meso zarženo salmonelom pronašli su u skladištima tih objekata. Inspekcija je tad objavila da meso nitko nije konzumirao. Ministar zdravstva Milan Kujundžić umiruje javnost i “mesoljupce” te kaže kako nema nikakve opasnosti za one koji su ga konzumirali jer se radi o mesu koje se prethodno obavezno mora termički obraditi.

- Ako je netko konzumirao takvo meso, koje se termički obrađuje, nema opasnosti. Ako se pojeo kebab u kojem je bila Escherichia coli i salmonela, opasnosti više nema nakon termičke obrade, no to ni u kojem slučaju ne znači da ne trebamo bolje kontrolirati proizvode da nam se takve stvari ne događaju - rekao je Kujundžić. Sanitarna inspekcija provela je dosad nadzor u 26 ugostiteljskih objekata, među kojima je bilo 17 objekata s distribucijske liste. Utvrdili su da je slovenski dobavljač obavijestio kupce da moraju povući proizvod s tržišta, što su oni i učinili. Ministar Kujundžić je ocijenio i kako je Hrvatska u riziku od zaraženog mesa jednako kao i druge zemlje EU.

Ipak, ne postoje detaljne procjene koliko takvog, neispravnog mesa uistinu završi kod nas. U Sloveniji, Mađarskoj i Hrvatskoj je s tržišta povučeno čak 12 tona zamrznutog goveđeg kebaba jer je inspekcija u njima pronašla bakterije salmonele i Escherichije coli.

- Sporni proizvodi nisu zatečeni u prometu. Oni su bili na zalihama, a ugostiteljski objekti su po zaprimanju informacija od dobavljača vratili sporan proizvod - izvijestili su prije nekoliko dana iz Ministarstva zdravstva. Ipak, nisu htjeli otkriti na kojim je mjestima u Hrvatskoj otkriveno takvo neispravno meso. No dobili smo podatke Ministarstva poljoprivrede koji pokazuju kako su lani u nadzorima pronašli oko 4 i pol tone neispravnog junećeg mesa, mesa janjadi i odojaka.

Kazne su rigorozne

- Kontrole su obavljene na području Zadarske županije, Šibensko-kninske, Ličko-senjske i Splitsko-dalmatinske županije. Meso koje je pronađeno je neškodljivo uklonjeno - kažu u ministarstvu. Ističu kako ne postoji procjena vrijednosti tog mesa, a pronašli su ga u pet odobrenih klaonica papkara i kopitara, četiri registrirane mesnice, jednoj ilegalnoj klaonici, kao i u dva seoska gospodarstva.

Veterinarska inspekcija podnijela je 17 kaznenih prijava zbog zaraženog mesa protiv hrvatskih državljana, a uz to su napisali čak 703 prijedloga za optužbe. Kaznene prijave većinom su bile vezane za nedostatak sljedivosti ili pak nenazočnost veterinara pri klanju mesa, kao i zbog prisutnosti mesa bez dokumentacije. Zakonom o hrani, napominju u Ministarstvu poljoprivrede, za ove prekršaje predviđene su kazne od 50 do 100 tisuća kuna za pravne te od 5 do 10 tisuća kuna za fizičke osobe.

Prema podacima Europske unije, Poljska godišnje proizvede čak 560.000 tona govedine, od čega je za izvoz namijenjeno od 80 do 85 posto. Kontrole će se u toj zemlji očito morati pojačati jer inspekcije nisu dobro i temeljito odradile svoj posao. Bolesno meso rašireno je tako diljem Europe.

Početkom mjeseca, samo u Sloveniji, pronađene su dvije tone spornog mesa, a naknadno i zaraženo meso za kebab. Upravo zbog toga Europska unija naredila je stroge inspekcije te će svoje kontrole poslati i u poljske klaonice. Inače, zapakirano meso u klaonicama na sebi ili u popratnoj dokumentaciji nosi veterinarski broj koji pokazuje da je meso pregledano, da je životinja bila zdrava te da je i samo meso zdravo. Sve klaonice u EU moraju imati veterinarski broj koji dokazuje ispravnost mesa. To ipak nije jedini instrument osiguranja, ali je sigurno jedan od najvažnijih.

- Toga očito u Poljskoj nije bilo. Oni su klali bolesne krave po noći, kad nije bilo veterinara. Meso bi zapakirali, a ujutro bi veterinar samo izdao deklaraciju, a da nije pregledao meso - kaže Marijan Katalenić, stručnjak za sigurnost hrane. Mišljenja je da bi se takve klaonice trebale zatvoriti. Kontrole su u velikim klaonicama većinom rigorozne, ali problem su one manje, gdje nadzor inspektora nije stalan. Da su strože kontrole mesa itekako potrebne, smatra i europarlamentarka Biljana Borzan. Njezino viđenje cijele situacije s mesom, kao i pozadinu velike afere, otkriva i novi broj tjednika Express, koji od danas možete potražiti na kioscima.

EK traži stroža pravila

- Poljski slučajevi i njima slični pokazuju da je nova EU regulativa o inspekcijskom nadzoru, koja će stupiti na snagu krajem godine, više nego potrebna. Nova regulativa o inspekcijama na europskoj razini uspostavlja jednostavan, integriran i učinkovit sustav kontrole sigurnosti hrane te strože veterinarske i fitosanitarne standarde - kaže Borzan i objašnjava kako Europska komisija u tom slučaju dobiva šire ovlasti da, u slučaju kad država ne može garantirati sigurnost hrane proizvedene na svojem teritoriju, zaustavi prodaju i transport rizične hrane iz te zemlje.

Dodaje i kako se postrožuje kažnjavanje prevara s hranom pa će se po džepu lupiti države, i to u iznosu koji mora biti proporcionalan dobitku od prodaje neispravne hrane, odnosno mesa. Kad ljudi pojedu zaraženo, neispravno meso i zaraze se bakterijama, prvo se provjerava odakle je meso.

Istrage najčešće dovedu upravo do ilegalnih klaonica, što su za Express potvrdili i sugovornici iz Ministarstva poljoprivrede. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvu kažu kako većinom uspiju otkriti izvor zaraze mesa. Kažu i kako će se od 1. travnja objediniti veterinarska i sanitarna inspekcija. Trenutačno te dvije inspekcije dijeli, doslovno, samo staklo vitrina.

Inspekcije će se udružiti

Naime, spakirano meso je pod nadzorom sanitarne inspekcije, dok veterinarska inspekcija provjerava ono meso koje je na panju, kod mesara u trgovini i kod kojeg kupac sam bira komad koji želi. Objedinjavanje inspektorata trebalo bi pojednostaviti cijeli proces kontrole pa bi i inspekcije trebale biti učinkovitije.

Novi broj tjednika Express otkriva šokantne detalje o neispravnome mesu koje, unatoč kontrolama, dolazi i do nas

Tema: Hrvatska