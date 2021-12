Muškarca (49) u srijedu poslijepodne zaustavio je presretač koji ga je snimio kako se kroz Varaždin Breg vozi 105 km/h, dok je tamo ograničenje samo 50 na sat

No, kako javlja varaždinska policija, tek su tad utvrdili i da je muškarac vozio auto kojem je istekla prometna i osiguranje, a on je vozio pod zabranom upravljanja B kategorijom. Uz to, vozio je i bez važećeg vozačkog, jer mu je na snazi mjeranja zabrane polaganja vozačkog ispita zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Za počinjene prekršaje protiv okrivljenika će se podnijeti optužni prijedlog prekršajnom odjelu Općinskog suda u Varaždinu, a za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje ukupne novčane kazne u iznosu od 82000 kuna te kazne zatvora do 120 dana.