Ultimativni foliranti croatikusi: Bero izazvao, čekamo Plenkija

Davor Bernardić izaziva Andreja Plenkovića na dvoboj! Na pitanje naše novinarke: “Igrate košarku i trenirate boks. Biste li bili spremniji izazvati premijera Plenkovića na terenu ili u ringu?”, Bernardić je rekao:

“Meni odgovara jedno i drugo. Nek’ on izabere”.

Kako bi prošlo sučeljavanje dva titana?

Berino najjače oružje je iznenađujući udarac.

Svi pamtimo trenutak kad je šef SDP-a Andreju Plenkoviću dramatičnim glasom u Saboru postavio pitanje: “Di su pare”, a onda, pogledom mrzlim kao pivo, mrcvario premijera više od 27 sekundi, koje su trajale dulje od vječnosti. Trenutak u kojemu Mike Tyson odgriza uho Evanderu Holyfieldu pričinjavao se kao čin samaritanskog milosrđa naspram ovoga simboličkog odgrizanja uha, grla i nosa. Andrej Plenković se u tom trenutku preznojavao, tiltao je kao fliper, jer je bio uvjeren da ga Bernardić pita za neke stvarne pare a kad je HDZ u pitanju, zna se, to nikad nije bezazleno pitanje. Recimo, “di su pare, dvije milijarde eura, za kupnju Ine”, ili “di su pare, 30 milijuna kuna, koje će HDZ morati platiti ako presuda za Sanadera i Fimi mediju postane pravomoćna”, ili “Di su pare kojima ste pokrili dug stranke i od koga ste ih dobili”...

Bero je najveći satiričar

No Bernardić je Plenkovića pitao za satiričnu stranicu “Di su pare”, čime je u potpunosti postigao efekt iznenađenja. Potom je danima napadao cijelu naciju statusima u obranu satire - je li bolji Oliver Frljić ili Jamie Oliver, je li jači Oliver Twist ili Oliver Dragojević, ako je zemlja ravna ploča, zašto je sunce okruglo i tako dalje. Onda je odustao. Ako pripremi još neki takav iznenađujući aperkat, Bero bi mogao nokautirati suparnika. Ne bi bilo čudno da ga gađa glavicom kupusa, a cijeli prizor karamboliranja protivnika ovjekovječi selfiejem sa selfie štapa.

U SDP-u su ponosni jer, kažu, nitko dosad nije izazvao Plenkovića na dvoboj jedan na jedan. Ruski pjesnik Puškin imao je desetke takvih dvoboja, a onda je u jednom izgubio i taj mu je bio zadnji.

Plenkijeva ignorancija

Kako bi Plenković mogao uzvratiti na ovaj viteški poziv? Standardni odgovor bio bi da formira povjerenstvo koje će razmotriti detalje Berina prijedloga, pa onda ispisati podulju rezoluciju u kojoj će napisati sve razloge zbog kojih je dvoboj SDP-ovca i HDZ-ovca dobar, ali se ograditi od onih koji su loši (nasilje nad nemoćnim protivnikom) te propisati izuzetke u kojima je to ipak prihvatljivo. Drugi mogući odgovor jest ignorancija, a to je ujedno i najvjerojatnije. Slutimo da će se to dogoditi i ovoga puta te da Plenković, iz nekog razloga, Beru ne shvaća sasvim ozbiljno. Moguće je i da Plenković na Beru pusti nekoga iz garde svojih pretorijanaca - Jandrokovića, koji je u zadnje vrijeme postao “bravehart”, hrabro srce, ili Culeja, koji se neočekivano prometnuo u intelektualca. No i Bernardić ima legiju ljudi - navodno barem desetak, ako ne i duplo više ljudi, na plaći kod Milana Bandića (u Holdingu ili Gradu), pa bi se to moglo pretvoriti u ozbiljnu masovnu tučnjavu...

A Bernardić je tražio duel u formatu jedan na jedan. Nacija s nestrpljenjem iščekuje Plenkovićev odgovor. Možda bi bilo najbolje da mu zakaže fajt na kanalu News bara, to bi bilo prikladno...

Plenković: Chuck Norris s Trga žrtava

Podsjeća na istočnjačke mudrace, majstore kung fua. Ubija dosadom, osobno ili komisijski. Toliko je strpljiv da može, sjedeći na obali rijeke, dočekati da valovi izbace tijela protivnika, a on im samo pozove posmrtnu pripomoć.

Bernardić: Borac iz Mikijeve ergele

Njegovo najjače oružje je apsurdni humor u stilu Monthy Pythona. Jedina razlika je što se oni zajebavaju, a Bernardić misli ozbiljno. Ni najjači protivnik ne može ostati na nogama nakon serije njegovih postova i upita.