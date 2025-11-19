Umag daje i do 600 € božićnice za umirovljenike, a evo koliko će iznositi u ostatku Hrvatske

Više od 60 gradova i općina do sada je objavilo kako će umirovljenicima isplatiti božićnice. Za očekivati jest da će popis gradova i općina rasti. Prema trenutno dostupnim informacijama koje je objavio portal mirovina.hr, najveći iznos božićnice, od 600 eura, isplatit će Umag, i to umirovljenicima čiji prosječni mjesečni iznos ukupnih prihoda u tekućoj godini ne prelazi 200 eura, a najmanji iznos, od 100 eura, osiguran je za one s primanjima od 400,01 do 500 eura. U Poreču božićnicu od 111,49 eura primit će stariji od 65 godina koji su umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i oni koji ne ostvaruju nikakav dohodak. U Puli božićnice idu u poklon bonu od 70 eura, a raspolažu s 500 bonova. Pravo imaju korisnici mirovina i nacionalne naknade za starije osobe koji rješenje o ostvarenom pravu na pomoć imaju na temelju Odluke o socijalnoj skrbi koja je na snazi.

I u Dubrovniku su planirani značajni iznosi za ovu svrhu. Doznajemo da se dubrovački umirovljenici mogu nadati iznosu koji im je isplaćen prošle godine. Lani su umirovljenici s najmanjim primanjima, a ovisno o iznosu mirovine, primili između 150 i 300 eura. Split također planira isplatu, a iznos će uskoro definirati. Lani su se božićnice za umirovljenike kretale od 100 do 170 eura.

Zagrebački umirovljenici s malim mirovinama te korisnici doplataka za pomoć i njegu, osobne invalidnine, inkluzivnog dodatka, nacionalne naknade za starije osobe i ostali mogu računati na 100 eura božićnice. Velika Gorica isplaćuje božićnice za umirovljenike kojima primanja ne prelaze 750 eura, korisnike nacionalne naknade za starije, koje se kreću od 20 do 120 eura, ovisno o visini mirovine. Samobor je izvijestio umirovljenike, osobe s invaliditetom, nezaposlene hrvatske branitelje i korisnike nacionalne naknade za starije osobe koji imaju primanja do 400 eura o isplati božićnica. Iznos od 85 eura namijenjen je onima s primanjima do 250 eura, a najmanji iznos, od 45 eura, dobit će oni koji imaju primanja od 325,01 euro do 400 eura.

Zadar će isplatiti 53 eura božićnice umirovljenicima koji nemaju mirovinu veću od 200 eura. Uvode i mjesečni dodatak za umirovljenike, koji iznosi od 30 do 60 eura, ovisno o primanjima, koja ne smiju prelaziti 470 eura. U Rijeci božićnicu od 130 eura primit će umirovljenici s mirovinom nižom od 460 eura, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda. Umirovljenici čija je mirovina viša od 460 eura, iz kućanstava s niskim prihodima, kao i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina, dobit će 100 eura božićnice.

Varaždin će isplatiti božićnicu onima čija ukupna mirovinska primanja za rujan ne prelaze 600 eura, a dobit će je i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, osobne invalidnine, inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine te nezaposlene osobe s invaliditetom. Po 75 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 350 eura, kao i svi ostali navedeni korisnici, a na 60 eura mogu računati umirovljenici s primanjima između 350,01 i 600 eura.

Vukovar će također ove godine isplatiti božićnice od 50 eura, i to za sve umirovljenike čiji iznos mirovine i drugih primitaka ne prelazi 600 eura mjesečno, za sve korisnike prava na naknadu za troškove stanovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, roditelje njegovatelje i njegovatelje. Za korisnike pučke kuhinje osigurat će se prigodni prehrambeni paketi pojedinačne vrijednosti od 40 eura, potvrdili su nam iz vukovarske gradske uprave.

I Osijek planira isplatu božićnica, ali iznosi još nisu definirani. Cenzus za ostvarivanje ovog prava će rasti, a osim umirovljenika, božićnice će primiti socijalno ugroženi te djeca koja primaju inkluzivni dodatak. Županja daje božićnicu od 70 eura, uvjet je da mirovina ne prelazi 600 eura, a pomoć će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije, kao i starije osobe bez prihoda.

Slavonski Brod božićnice u iznosu od 60 do 80 eura isplatit će umirovljenicima s nižim primanjima, korisnicima zajamčene minimalne naknade starijima od 65 godina, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe. Uvjet je da mirovina samca ne prelazi 540 eura, odnosno 440 eura po članu kućanstva. 

