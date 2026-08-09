UMALO NOVI SUDAR VLAKOVA! Teretni vlak prošao kroz crveno na kolodvoru Škrljevo

Danas u 13.06 sati između kolodvora Škrljevo i Meja (pruga Zagreb – Rijeka), teretni vlak prijevoznika HŽ Cargo prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo.

Nije se zaustavio prema predviđenome kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom prijevoznika HŽ Putnički prijevoz, koji je dolazio iz smjera Zagreba.

Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su, postupajući u skladu sa svim sigurnosnim procedurama, isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet trenutačno je u prekidu.

O svemu se oglasio i HŽ.

- Vezano uz izvanredni događaj u kolodvoru Šrkljevo, u vlaku 4000, koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci, bilo je oko 45 putnika. Putnici vlaka su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci. S obzirom da je zbog očevida pruga zatvorena za promet, na relaciji Rijeka – Plase i obrnuto putnici se prevoze autobusima. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje - priopćili su.

Pruga na dionici Meja - Šrkljevo otvorena je za promet u 17:35.