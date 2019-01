Umalo tragedija: Djeca prošla pa se u tunelu odronila stijena

U Stablinama kod Ploča zamalo je došlo do tragedije. U dužem od dva tunela koja prolaze Ulicom Stablina došlo je do odrona stijena. Srećom, u tom trenutku u blizini nije bilo pješaka niti automobila koji svakodnevno koriste prometnicu, jedinu koja vodi do njihovih kuća.

- Tunel je izvan prometa zbog sigurnosnih razloga. Do kraja tjedna će tunel pregledati ovlaštene, stručne osobe kako bi ocijenili stanje na terenu, u pitanju je jedan projektantski ured iz Zagreba. - kazao nam je Zoran Majstrović, zamjenik gradonačelnika Ploča zadužen, između ostalog, za komunalu. Dodao je i kako rade na osiguravanju alternativnog pravca, barem privremeno osposobljavanje 80-ak metara prometnice prema Čeveljuši kuda bi stotinjak “odsječenih” mještana Stabline te njihovi gosti mogli prolaziti većim vozilima, jer drugi prolaz osobnim vozilima postoji.

- Problem nije od jučer, dugo godina niti jedna vlast nije smatrala shodnim riješiti stanje u tunelima. U tijeku je izrada tehničko-projektne dokumentacije za drugi tunel, što je osnova za bilo kakvo daljnje postupanje. I za ovaj tunel u kojem se dogodio odron treba ići tom procedurom, no moramo osigurati eksterne izvore financiranja jer u proračunu nema sredstava. - naglašava Majstrović. Ti eksterni izvori bi se prije svega trebali odnositi na financiranje iz EU fondova jer je investicija u jedan tunel oko tri milijuna kuna.

U međuvremenu su na teren izašli i radnici HEP-a jer su kamene gromade izazvale prekid opskrbe električnom energijom za dio naselja. Tuneli u Stablinskoj ulici idu paralelno s Jadranskom magistralom koja je niti 50-ak metara iznad te ispod brojnih obiteljskih kuća. Oba tunela, inače izgrađena prije gotovo sto godina kao dio uskotračne željezničke pruge, “Ćire”, odavno su postali prometnice. Danas svakodnevno prolaze auti i pješaci, a niti pola sata prije odrona baš tim mjestom su prošla djeca na putu za školu. Prava sreća, jer se sve moglo završiti tragedijom. Drugi tunel (ispod još naseljenijeg područja Stabline kod kojeg je mjesna crkva Gospe Fatimske) doznajemo od odgovornih, ostaje u funkciji iako je i u njemu stanje loše.

