Umalo ubili mladića u Rijeci. Dvojici braće produljili istražni zatvor. Treći je i dalje u bijegu
Dvojici braće Vinković koji su prije tri mjeseca brutalno pretukli 16-godišnjaka u središtu Rijeke, produljen je istražni zatvor. I trećem bratu koji je trenutačno u bijegu je određen istražni zatvor.
Portal Burin doznaje kako je sutkinja Županijskog suda u Rijeci za još dva mjeseca produžila istražni zatvor Josipu (29) i Tihomiru Vinkoviću (33). Još uvijek se traga za Domagojem (26). Istražni zatvor im je određen zbog opasnosti da će na slobodi ponoviti kazneno djelo, a Josipu i Domagoju i zbog opasnosti od bijega.
Josip ima prebivalište u Njemačkoj, gdje ima status nezaposlene osobe i prima novčanu naknadu veću od prosječne hrvatske plaće, barem je tako bilo donedavno.
Braća se sumnjiče za dva kaznena djela: pokušaj ubojstva 16-godišnjaka i pokušaj teške tjelesne ozljede 20-godišnjaka koji mu je priskočio u pomoć.
Podsjećamo, napad dogodio 11. veljače noću, nešto nakon 4 sata, kad su trojica braće ispred buregdžinice u Ulici Alda Colonella u središtu Rijeke rukama i nogama udarali maloljetnika, čak i nakon što je bio bez svijesti na tlu.
