Obavijesti

News

Komentari 1
BRUTALNO PREMLAĆIVANJE

Umalo ubili mladića u Rijeci. Dvojici braće produljili istražni zatvor. Treći je i dalje u bijegu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Umalo ubili mladića u Rijeci. Dvojici braće produljili istražni zatvor. Treći je i dalje u bijegu
Foto: Privatni album

Napad dogodio 11. veljače noću, nešto nakon 4 sata, kad su trojica braće ispred buregdžinice u Ulici Alda Colonella u središtu Rijeke rukama i nogama udarali maloljetnika, čak i nakon što je bio bez svijesti na tlu

Dvojici braće Vinković koji su prije tri mjeseca brutalno pretukli 16-godišnjaka u središtu Rijeke, produljen je istražni zatvor. I trećem bratu koji je trenutačno u bijegu je određen istražni zatvor. 

Portal Burin doznaje kako je sutkinja Županijskog suda u Rijeci za još dva mjeseca produžila istražni zatvor Josipu (29) i Tihomiru Vinkoviću (33). Još uvijek se traga za Domagojem (26). Istražni zatvor im je određen zbog opasnosti da će na slobodi ponoviti kazneno djelo, a Josipu i Domagoju i zbog opasnosti od bijega.

NASILJE U RIJECI Brutalan napad na maloljetnika u Rijeci nije prvi takav slučaj: I ovi događaji potresli su javnost
Brutalan napad na maloljetnika u Rijeci nije prvi takav slučaj: I ovi događaji potresli su javnost

Josip ima prebivalište u Njemačkoj, gdje ima status nezaposlene osobe i prima novčanu naknadu veću od prosječne hrvatske plaće, barem je tako bilo donedavno.

Braća se sumnjiče za dva kaznena djela: pokušaj ubojstva 16-godišnjaka i pokušaj teške tjelesne ozljede 20-godišnjaka koji mu je priskočio u pomoć. 

Podsjećamo, napad dogodio 11. veljače noću, nešto nakon 4 sata, kad su trojica braće ispred buregdžinice u Ulici Alda Colonella u središtu Rijeke rukama i nogama udarali maloljetnika, čak i nakon što je bio bez svijesti na tlu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište
DOZNAJEMO

Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište

U nedjelju rano ujutro u Krapini je ubijen policajac, voditelj kriminalističke policije Robert Grilec....
TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'
FRONTALNI SUDAR

TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'

Kako neslužbeno doznajemo pravosudni policajac poginuo je u jutrošnjoj strašnoj nesreći u Slavoniji...
FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!
ALARM ZA CIJELU ZEMLJU

FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!

Cijela Hrvatska je pod alarmom, a najviše oborina očekuje se na zapadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026