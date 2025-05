Umirovljena profesorica lažnim potpisom do dva stana: 'Samo sam potpisala N. kod bilježnika'

Zagrebačka policija uhitila je troje ljudi zbog sumnje da su starijim građanima na prijevaru otimali stanove u Zagrebu. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o umirovljenoj profesorici Mirjani Sokol-Mukić (79), o kojoj je prvi pisao Jutarnji list. Osim nje, osumnjičeni su i M. M., vlasnik agencije koji je kupio stan od Sokol-Mukić, te se uspio upisati na njega, i M. Z., kći profesorice, inače stomatologinja po struci.

Sve je krenulo od oglasa koji je objavila žrtva N. D. (90), a u kojemu je tražila nekoga tko će joj pomoći oko liječničkih pregleda te je voziti do bolnice uz novčanu naknadu. Na oglas joj se javila Sokol-Mukić, koja je žrtvu u nekoliko navrata i vozila na razne preglede. Tom prilikom, doznajemo, na potpis joj je davala i raznu liječničku dokumentaciju te ju tražila osobne dokumente. Sumnja se da je uspjela na prijevaran način doći do osobne iskaznice i potpisa žrtve. Nakon što je pribavila njezin potpis krivotvorila ga je na darovnom ugovoru u kojemu je bilo navedeno da žrtva Sokol-Mukić ostavlja svoje dvije nekretnine, dva stana za koja je Jutarnji list pisao da se nalaze u centru Zagreba i na Trešnjevci.

Zbog sumnje u prijevaru DORH je pokrenuo istragu protiv Sokol-Mukić, njezine kćeri i M. M., a sumnja se da su kaznena djela počinjena od listopada 2022. do travnja 2025. godine. Kako neslužbeno doznajemo, profesorica poriče da je bilo koga prevarila, no priznala je da se kod javnog bilježnika potpisala imenom žrtve! Da je potpis na darovnom ugovoru krivotvoren utvrdio je i grafološki vještak, no, unatoč svemu, žrtva mora pravdu tražiti na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Naime, nakon što je krivotvorila darovni ugovor, sumnja se, Sokol Mukić je stanove pokušala prodati. Žrtva je i shvatila da nešto nije u redu kad su počele stizati obavijesti da se više ljudi pokušalo upisati na njezinu nekretninu. Sud je većinu zahtjeva odbio, no na stan u centru uspio se upisati M. M., koji traži povrat novca od Sokol-Mukić.

Njih se dvoje spore i oko drugog stana na Trešnjavci, a koji je Sokol-Mukić prodala trećim osobama. Dok se istragom ne utvrde određene činjenice, osumnjičenima je određen istražni zatvor, M. Z. kako ne bi mogla utjecati na svjedoke, M. M. zbog opasnosti od ponavljanja djela, dok za profesoricu prihvaćen prijedlog bude u kućnom istražnom zatvoru. Također, budući da se javilo još ljudi koji tvrde da ih je prevarila umirovljena profesorica nije isključeno da će se istraga širiti i na druge slučajeve. Spominju se još najmanje dvije slične prijevare.