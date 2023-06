Umirovljeni policajac bio je u pritvoru zbog nasilja: Pustili su ga, a onda je pucao u mladića

Stravične scene odvijale su se danas na ulicama Trogira. Umirovljeni policajac Branko Mamić (55) iz vatrenog je oružja ispalio više hitaca prema J. M. (32) i teško ga ozlijedio pogodivši ga u glavu. Kako neslužbeno doznajemo, muškarci su se prvo verbalno posvađali. Čulo se nekoliko pucnjeva. Čovjek na motociklu pucao je u muškarca koji je sjedio u automobilu sa spuštenim prozorom. Napadač je odmah pobjegao, promatrači su zvali policiju i Hitnu, koja je propucanog muškarca odvezla u bolnicu. Dio policajaca krenuo je za napadačem a dio je ostao na očevidu.

- Oko 12.15 u Trogiru iz vatrenog oružja ozlijeđen je muškarac. Vozilom Hitne pomoći odvezen je u splitsku bolnicu kako bi mu se pružila liječnička pomoć. U ovom trenutku tragamo za počiniteljem i provodimo istraživanje. Mjesto događaja je osigurano i obavit će se očevid - priopćila je policija.

Dr. Joško Juričić, voditelj dežurne kirurške službe KBC-a Split, izvijestio je da je muškarac ranjen u glavu i vrat.

’Žrtva je stabilno’

- U 12.30 primili smo osobu s prostrjelnim ozljedama. Na Hitnom kirurškom obavljene su dijagnostičke i početne terapijske mjere, na daljnje liječenje primljen je u Jedinicu intenzivnog liječenja. Za sada je stabilno. Ozljede su teške, u ovom trenutku nije izravno životno ugrožen, ali to još nije garancija da se u međuvremenu neće nešto dogoditi - rekao je dr. Juričić.

Inače, napadač Branko Mamić (55) nedavno je izašao iz istražnog zatvora, gdje je proveo više od mjesec dana nakon što je u siječnju ove godine bio priveden i zatvoren zbog obiteljskog nasilja. Tad je prijetio supruzi i kćeri. Suprugu je i fizički napao lakše je ozlijedivši, te joj je, kako saznajemo, prijetio da mu otkrije ima li ljubavnika. Navodno je tad ispalio hitac iz pištolja koji je legalno posjedovao. U svojoj obrani tad je govorio da je pištolj slučajno opalio budući da je ostao unutra metak jer je oružje nedugo prije toga koristio slaveći na svadbi. Nije poznato je li sad iz istog oružja pucao i prema mladome muškarcu, to tek treba utvrditi daljnja istraga. Nakon izlaska iz zatvora Mamić se vratio u svoju kuću. Isto tako, tad je bilo utvrđeno da ne konzumira niti alkohol niti je bio pod utjecajem bilo kakvih narkotika. Mamiću je pritvor zamijenjen mjerama opreza, a izrečen mu je i psiho-socijalni tretman. Naime, imao je zabranu prilaska supruzi na bliže od 100 metara.

Kako neslužbeno saznajemo, Mamić i žrtva su susjedi. Ranjeni muškarac radio je u lokalnoj poljoprivrednoj zadruzi. Šef ga je navodno poslao po kosilicu koja je bila na popravku u servisu. Mamić ga je pratio te mu u jednom trenutku prišao i pucao u njega. Nesretnom mladiću su brzo u pomoć priskočili ljudi koji su se nalazili u blizini te pozvali hitnu pomoć. Prema pričama iz Trogira, mladog je muškarca propucao u centru grada zato što je u naletu bolesne ljubomore sumnjao da je ovaj ljubavnik njegove supruge.

Duge cijevi na ulicama

Policija je na teren poslala pripadnike Specijalne i interventne policije, a kako saznajemo, napadač je pobjegao naoružan na motociklu. Prema informacijama s terena, napadač je navodno krenuo u potragu za drugim muškarcem kojega krivi za svoje financijsko stanje. Zbog svega je policija pružila zaštitu svim potencijalno ugroženim ljudima. Policija ga je tražila i u kući u Arbaniji na Čiovu. Policija je ubrzo nakon pucnjave objavila fotografiju napadača i upozorila mještane da pripaze te da ih obavijeste ako imaju neku informaciju.

- U ovom trenutku raspolažemo informacijama da osoba koristi osobna vozila, i to automobil marke BMW X5, crne boje, registarske oznake ST8124K, i motocikl Piaggio FLY registarske oznake ST5691Z. Pozivamo građane da, ako imaju saznanja o osobi s fotografije ili znaju gdje se on nalazi ili ako su vidjeli naprijed navedena vozila, o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili da se jave na broj telefona 192. Također, pozivamo građane da se ne približavaju osobi ako ga uoče nego da odmah pozovu policiju - priopćila je policija. Do zaključenja ovog broja, napadač je još uvijek bio u bijegu.