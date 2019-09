Umirovljeni policajci moći će ponovno raditi svoj posao

Vlada Andreja Plenkovića dala je u javnu raspravu Uredbu o pričuvnoj policiji koja je već donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj četvrtog listopada 2012 godine. Ova Uredba je važna jer se zahvaljujući njoj mogu ponovno zaposliti policijski službenici koji su u mirovini, a koji su i dalje u vrhunskoj psihotjelesnoj formi.

- Ja sam u više navrata predlagao da se Uredba počne primjenjivati te da bi bilo dobro da se pita one policajce koji odlaze u mirovinu, žele li to. Jer kada imate starog policajca, na njega ne morate trošiti dodatan novac na nove edukacije, a niti mu morate davati uniformu jer ima svoju. Oni se mogu koristiti na granici jer je zaista manjak graničnih policajaca, a drugo mogu čuvati policijske postaje. Trenutno oko 800 policajaca čuva postaje, a to bi mogli činiti pričuvni policajci koji su plaćeni po učinku - dakle jeftinije je, rekao je predsjednik sindikata policijskih službenika Mario Puškarić

U Uredbi iz 2012. godine moglo se angažirati 30 posto rezervnih policajaca na 90 dana. MUP ovog puta može svoj sastav povećati za 10 posto što znači da ih može zaposliti gotovo 2000. Ti policajci će sada moći raditi 180 dana u godini.

Potreba za unošenjem u javnu raspravu ovu Uredbu javila se jer nema dovoljno policijskih službenika koji bi štitili granice, ponajviše jer se sada pojavio problem izbjeglica. Također, treba ispoštovati određenu kvotu policajaca koji je propisan Schengenskim ugovorom.

- Kandidata i ljudi je sve manje, što ne čudi jer je početna plaća policijskog službenika mizerna, ona iznosi 3800 do 4000 kuna i tako punih šest mjeseci. Nakon toga poraste na 5000 kuna sa svim bonusima. Potrebno je povećati plaće, da se mene pita minimalna plaća sa svim bonusima bila bi 7000 kuna - govori Puškarić

Kako bi se pokrio manjak radne snage često su se policajci iz drugih županija slali tamo gdje su potrebni pa tako neki policajci odlaze na more zbog sezone ili neki s mora ili Zagreba u Slavoniju na čuvanje granice.

- To zaista nema smisla, jako su veliki troškovi kada policajac odlazi na teren, a ponekad se dogodi da dnevnica policajcu iz Zagreba koji je došao u Slavoniju do kraja mjeseca bude bolja od plaće policijskog službenika koji je u Slavoniji. Kada bi se zaposlili pričuvni policajci dnevnica bi bila 0 kuna te bi oni bili plaćeni po učinku - dodaje predsjednik sindikata policijskih službenika

Pričuvni policajci će moći biti svi oni koji na testiranju dokažu da su u izvrsnoj formi ali i koji su mlađi od 60 godina.

Potpisat će ugovore na razdoblje od jedne do tri godine, no važno je da nemaju više od 65 godina. Odluku o korištenju Uredbe i njezinoj potrebi u nekoj policijskoj postaji donosi glavni ravnatelj policije.

- Bilo bi idealno da mogu raditi kroz cijelu godini, no netko je odredio 180 dana, što se isto može iskoristiti. Ako jedna postaja ima 300 policajaca, njih 150 radi šest mjeseci, pa onda drugih 150 pokrije ostalih šest mjeseci. Vjerujem da ima zainteresiranih ljudi- zaključio je Puškarić.

Tema: Hrvatska