u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Umirovljenicima i osobama s invaliditetom 60 posto niža cijena autobusne karte

Foto: Bjelovarsko-bilogorska županija

Umirovljenici i osobe s invaliditetom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji imaju 60% popusta na autobusne karte do kraja 2024. godine uz podršku županije

Umirovljenici i posebne kategorije putnika do kraja iduće godine imaju popust od 60 posto na cijenu autobusne karte u javnom prijevozu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a ugovor su u utorak potpisali predstavnici javne usluge prijevoza Čazmatransa i župan Marko Marušić.

Posebne kategorije korisnika, čiji prijevoz sa 60 posto subvencionira županija, obuhvaćaju osobe s invaliditetom donjih ekstremiteta od 60 posto ili više, osobe s ukupnim invaliditetom od 80 posto ili više, te djeca do 6 godina starosti.

Župan Marušić je naglasio da Županija nastavlja s provedbom mjera kojima želi olakšati svakodnevnicu umirovljenicima i osobama s invaliditetom te roditeljima s malom djecom.

Predsjednik Odbora za umirovljenike Zlatko Barila zahvalio se Županiji na nastavku subvencioniranja te istaknuo da ove usluge koristi veliki broj umirovljenika.

Predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar Tomislav Novosel naveo je da su nabavljeni autobusi koji koriste rampu za osobe s invaliditetom.

Ugovor je sklopljen sa Zajednicom ponuditelja Čazmatrans-Promet i Čazmatrans-Nova iz Čazme i vrijedi do 31. prosinca 2026. godine.

