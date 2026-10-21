Umirovljenicima u prosincu stiže godišnji dodatak: Evo koliko će dobiti za godinu staža

Vlada je na sjednici u srijedu odlukom propisala da vrijednost godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskoga staža za 2026. iznosi sedam eura, što znači da će sada u prosjeku godišnji dodatak na mirovinu iznositi 208 eura, a za isplatu u prosincu osigurano je 260 milijuna eura. Kada se uz povećanja mirovina pridoda godišnji dodatak, premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je Vlada blizu cilja iz programa da ukupna prosječna mirovina bude između 750 i 800 eura.

"Danas je to otprilike 780 eura i s te strane radimo napore da pomognemo našim umirovljenicima koji su nam posebno bitni i važni", rekao je Plenković.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić naveo je kako je dodatak predviđen za isplatu u prosincu, ide svim umirovljenicima, a njegova visina određena je umnoškom utvrđene vrijednosti za jednu godinu mirovinskog staža, koja sada iznosi sedam eura, i punih godina mirovinskoga staža.

Pri tome je napomenuo kako umirovljenici, odnosno korisnici mirovine, ne podnose zahtjev, već se dodatak obračunava automatski, a osiguran je i mehanizam financijske zaštite ove isplate na svim računima korisnika.

"Nakon prve ovakve isplate prošle godine, ovime bismo potvrdili trajnost ovakvog novog prava i pored toga, u odnosu na prošlogodišnji iznos koji je bio šest eura za jednu godinu mirovinskog staža, iskazali porast od 16,7 posto", istaknuo je Ružić.

U praksi, naveo je, to bi za umirovljenike prosječno značilo isplatu od 208 eura. Za one koji imaju 20 godina mirovinskog staža, isplata bi bila 210 eura te 280 eura za puni staž od 40 godina.

"Za ovu namjenu u proračunu je osigurano 260 milijuna eura, što je značajan financijski iznos, međutim odgovornim upravljanjem osigurali smo da on bude dio stabilnog, predvidivog i financijski održivog upravljanja", istaknuo je ministar.

Između ostalog Ružić je podsjetio na aktivnosti cjelovitog pristupa kontinuiranog unaprjeđenja statusa starijih osoba i umirovljenika, a koje obuhvaćaju niz međusobno komplementarnih aktivnosti.

Među njima su usklađivanje mirovna te unaprijeđena prava unutar mirovinskog sustava, mreža 18 novih centara za starije te najavljeno ukidanje poreza za mirovine koje uskoro stupa na snagu.

Ružić je posebno istaknuo i kako Ministarstvo aktivno radi na pripremi zakona o zaštiti osoba starije životne dobi, za koji je uvjeren da će također donijeti "novu dimenziju prava i nepokrivenih područja od posebnog interesa za umirovljenike i starije".

"Pored ovih financijskih mehanizama važno je reći da je gotovo 70.000 starijih osoba uspješno uključeno u jedinstven hrvatski proizvod - projekt Zaželi, koji se priprema kao nastavak. Uskoro izlazimo s novim pozivom za pružanje ove usluge, sada u obliku financiranja na državnim proračunu kao prijelazne faze do novog europskog financijskog paketa", najavio je Ružić.

Također je istaknuo kako je osobna asistencija usmjerena i na podršku starijim sugrađanima i umirovljenicima, pri čemu je naveo kako inkluzivni dodatak trenutačno ima 239.000 korisnika, od čega je 123.000 starije od 65 godina.