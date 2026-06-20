Umirovljenik ostao bez 6000 €, zbog prevaranta! Mislio je da ulaže novac u kripto i zlato...

Koprivnička policija provodi istragu zbog računalne prijevare u kojoj je umirovljenik (83) unatrag dvije godine ostao bez nešto više od 6000 eura.

- Naime, on je zbog ulaganja u kriptovalute, zlato i drago kamenje putem interneta, stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je navela da na svoj mobilni uređaj instalira aplikaciju za udaljeni pristup te unese sigurnosni PIN svoje bankovne aplikacije - navodi policija.

On je nakon dobivenih uputa nepoznatim osobama uplatio novac. Nakon što je preuzeo aplikaciju na mobitel, nepoznati počinitelj je s njegovog bankovnog računa neovlašteno prenio nekoliko tisuća eura na drugi račun.

Kako se zaštiti?