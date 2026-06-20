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UKLJUČILA SE I POLICIJA

Umirovljenik ostao bez 6000 €, zbog prevaranta! Mislio je da ulaže novac u kripto i zlato...

Piše Ivan Štengl,
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Umirovljenik ostao bez 6000 €, zbog prevaranta! Mislio je da ulaže novac u kripto i zlato...
Foto: Facebook/Canva

Nakon što je preuzeo aplikaciju na mobitel, nepoznati počinitelj je s njegovog bankovnog računa neovlašteno prenio nekoliko tisuća eura na drugi račun.

Koprivnička policija provodi istragu zbog računalne prijevare u kojoj je umirovljenik (83) unatrag dvije godine ostao bez nešto više od 6000 eura.

- Naime, on je zbog ulaganja u kriptovalute, zlato i drago kamenje putem interneta, stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je navela da na svoj mobilni uređaj instalira aplikaciju za udaljeni pristup te unese sigurnosni PIN svoje bankovne aplikacije - navodi policija.

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On je nakon dobivenih uputa nepoznatim osobama uplatio novac. Nakon što je preuzeo aplikaciju na mobitel, nepoznati počinitelj je s njegovog bankovnog računa neovlašteno prenio nekoliko tisuća eura na drugi račun.

Kako se zaštiti?

  • vijek tražite nepristrani financijski savjet prije nego što date novac ili uložite sredstva,
  • odbijte nenajavljene telefonske pozive o mogućnostima ulaganja,
  • budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju sigurnu investiciju, zajamčene povrate i veliku dobit,
  • ne dijelite svoje osobne podatke, podatke o bankovnim računima, PIN-ove, lozinke za online bankarstvo i druge podatke koje je moguće zlouporabiti za počinjenje kažnjivih radnji,
  • čuvajte se budućih prijevara - ako ste jednom uložili u prijevaru, prevaranti će vas vjerojatno ponovno ciljati ili prodati vaše podatke drugim prevarantima,
  • obratite se policiji ukoliko smatrate da ste oštećeni kaznenim djelom.
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