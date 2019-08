Umjesto da odmara, njemačka obitelj čistila plažu na Cresu...

Iako se Hrvatska generalno može pohvaliti čistom obalom i morem, nije tajna da Hrvati još uvijek nemaju previsoku svijest o ekologiji. Tako nerijetko možemo vidjeti da se u more ispušta kanalizacija, a svaka akcija čišćenja podmorja na površinu iznjedri na stotine kilograma smeća.

Na svojoj koži onečišćenje Jadrana osjetila je i njemačka obitelj Hund koja je na plaži u Cresu zatekla, kako su opisali - zastrašujući prizor. Prije nego što će se tamo kupati, odlučili su očistiti plažu što je njima svakako za pohvalu, a nama - na sramotu.

Svoje iskustvo na Facebooku je podijelio član obitelji Oskar Hund.

- Nakon otkrića uz more, opet smo skupljali smeće, no nema šanse da se to učini odjednom. Da bismo uspjeli, morali smo prikupljanju otpada postupiti postupno i bavili smo se prvenstveno stvarima za koje smo pretpostavili da su posebno grozne, poput mreža. Rezultat: Jedna slamka, ali bezbroj pamučnih štapića za uši u raznim bojama. Mnoštvo mreža i vreća. Zastrašujuće je bilo vidjeti i izrezane boce, pretvorene u lijevak. Usudili smo se pretpostaviti da su korištene za gorivo čamaca, nakon čega su bezbrižno bačene u more, objavio je Nijemac Oskar Hund na Facebooku.

